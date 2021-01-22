На Донбасі від ворожої кулі загинув морський піхотинець

На Донбасі від ворожої кулі загинув морський піхотинець. Вже відомо, що це старший матрос Олександр Отрєп'єв. Він служив у 36 бригаді. Боєць поклав життя у районі Гнутового на Донеччині.

На цій ділянці російські найманці вели снайперський вогонь. А також обстрілювали позиції армійців із мінометів та гранатометів.