Війна на Донбасі: загинув український морський піхотинець [ Редактировать ]
На Донбасі від ворожої кулі загинув морський піхотинець. Вже відомо, що це старший матрос Олександр Отрєп'єв. Він служив у 36 бригаді. Боєць поклав життя у районі Гнутового на Донеччині.
На цій ділянці російські найманці вели снайперський вогонь. А також обстрілювали позиції армійців із мінометів та гранатометів.
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