На Дніпропетровщині спалахнув гуртожиток [ Редактировать ]
І знову масштабна пожежа. На Дніпропетровщині вранці загорілося в гуртожитку. Із задимленої будівлі евакуювали майже сто мешканців. Десятьох довелося спускати пожежною драбиною - серед них були діти. Трьох людей ушпиталили через отруєння чадним газом.
Спалахнуло у кімнаті на третьому поверсі. Полум'я швидко перекинулося на весь поверх. Кілька десятків мешканців опинились у вогняній пастці. Аби їх звільнити - рятувальникам довелося болгаркою зрізати вхідні двері запасного виходу й виводити людей сходовими прольотами.
Попередньо, зайнялося через необережне поводження з вогнем. За неофіційною версією, у квартирі сірниками гралася дитина.
Нині гуртожиток знеструмлений. Його мешканці від розселення відмовились.
Євген Довгий, начальник чергової зміни 6 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області:
Складність полягала у тому, що весь 3,4 і 5 поверхи (сходові клітини) були задимлені, а сходові клітини - це саме шляхи евакуації. 3 осіб евакуйовано за допомогою автодрабини, 6 осіб за допомогою саморятівників, та апаратів на стиснутому повітрі. Загоряння виникло в одній з кімнат. Загальна площа пожежі 15 кв.м. на третьому поверсі. Більш за все, це пустощі з вогнем, але розслідування буде вести Національна поліція по факту виникнення пожежі.
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