І знову масштабна пожежа. На Дніпропетровщині вранці загорілося в гуртожитку. Із задимленої будівлі евакуювали майже сто мешканців. Десятьох довелося спускати пожежною драбиною - серед них були діти. Трьох людей ушпиталили через отруєння чадним газом.

Спалахнуло у кімнаті на третьому поверсі. Полум'я швидко перекинулося на весь поверх. Кілька десятків мешканців опинились у вогняній пастці. Аби їх звільнити - рятувальникам довелося болгаркою зрізати вхідні двері запасного виходу й виводити людей сходовими прольотами.

Попередньо, зайнялося через необережне поводження з вогнем. За неофіційною версією, у квартирі сірниками гралася дитина.

Нині гуртожиток знеструмлений. Його мешканці від розселення відмовились.

Євген Довгий, начальник чергової зміни 6 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області: