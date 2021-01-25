Українського учня побили у центрі Парижа [ Редактировать ]
Дедалі більшого розголосу набуває інцидент з українським підлітком Юрієм, який навчався у Франції. 15 річного хлопця жорстоко побили в центрі Парижа 15 січня. Нападників було десятеро, вони пустили в хід металеву арматуру. Після нападу всі втекли, а Юрій опинився у реанімації - його ввели у штучну кому.
На захист українця виступили французькі високопосадовці та політики, вимагаючи притягти винних до відповідальності. Якнайшвидшого одужання побажали французькі знаменитості, як-от: форвард збірної Франції Антуан Грізманн та кіноактор Омар Сі. Сьогодні мати хлопця повідомила, що йому стало краще - він отямився і намагається говорити.
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Дедалі більшого розголосу набуває інцидент з українським підлітком Юрієм, який навчався у Франції. 15 річного хлопця жорстоко побили в центрі Парижа 15 січня
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