Дедалі більшого розголосу набуває інцидент з українським підлітком Юрієм, який навчався у Франції. 15 річного хлопця жорстоко побили в центрі Парижа 15 січня. Нападників було десятеро, вони пустили в хід металеву арматуру. Після нападу всі втекли, а Юрій опинився у реанімації - його ввели у штучну кому.

На захист українця виступили французькі високопосадовці та політики, вимагаючи притягти винних до відповідальності. Якнайшвидшого одужання побажали французькі знаменитості, як-от: форвард збірної Франції Антуан Грізманн та кіноактор Омар Сі. Сьогодні мати хлопця повідомила, що йому стало краще - він отямився і намагається говорити.