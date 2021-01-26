Протести у Нідерландах: жителі невдоволені карантином COVID-19 [ Редактировать ]
У Нідерландах не вщухають антикарантинні протести. Демонстрації проти комендантської години, які розпочалися ще в суботу, переросли в акти вандалізму, яких в країні не бачили вже десятки років. Докладніше про ситуацію - розкаже Олена Абрамович.
Усе починалося як мирна демонстрація. З гаслами, плакатами та виставами незадоволена запровадженою комендантською годиною молодь у суботу зібралась на площах та в парках Амстердама, Роттердама, Ейндховена та інших нідерландських міст.
- Живіть вільно!
Меліса, працівниця фешн-індустрії:
Я не згодна з нинішньою політикою Нідерландів - це обмеження свобод. Ми всі говоримо про слабких літніх людей. Це, безумовно, правда, люди похилого віку вразливі. Але багато вразливих є також серед молоді. А це майбутнє країни.
Полін ван Грін, волонтерка притулку для бездомних:
У медіа протести рідко висвітлюють позитивно, але я сподіваюсь, що ми зможемо показати, що це просто голос народу, який каже "ні". Страх веде нас у хибному напрямку. Це можна зрозуміти, але це неправильний шлях.
Та мирно демонстрація тривала недовго - розігнати мітинг поліція приїхала з водометами. Почалися перші сутички, затримання і акти вандалізму.
Це кадри з Ейндховена - кінний патруль втікає від протестувальників, які жбурляють каміння. Далі все розвивалось як зазвичай під час протестів в інших європейських країнах - розбиті вітрини, мародерство, спалені автівки. А власники бізнесу в розпачі.
Це просто терор. Так не можна. Це має припинитись, заради Бога.
Проте мародерство і вандалізм тривають уже четвертий день поспіль. Влада міст Розендаль і Неймеген оголосила режим надзвичайної ситуації. Заворушень такого масштабу в Нідерландах не бачили вже десятки років. Як і комендантської години, яку запровадили вперше від часів Другої світової війни.
Вутер Франсен, житель Амстердама, підприємець:
Ну так, локдаун, комендантська година, заворушення тут, у Нідерландах, - це щось надзвичайне. Просто не віриться, ніби в кіно.
Флора, жителька Амстердама, медична дослідниця:
Дуже шкода, що все розвивається саме так. У мене таке відчуття, що більшість цих людей - не свідомі протестувальники проти коронавірусних обмежень. Більшість з них зазвичай відвідують футбольні матчі і просто шукають, де б влаштувати заворушення.
За останні три дні поліція Нідерландів затримала кількасот агресивних молодиків. Марк Рютте, який після відставки зараз тимчасово виконує обов'язки прем'єр-міністра, пообіцяв - усі постануть перед кримінальним судом.
Марк Рютте, в. о. Прем'єр-міністра Нідерландів:
Це неприйнятно. У будь-якої нормальної людини це викликає лише жах. Неможливо зрозуміти, чим керуються ці люди. І тут немає нічого спільного з протестами. Це кримінальне насильство, саме так ми кваліфікуватимемо ці дії.
Скасовувати чи послаблювати комендантську годину Рютте не планує. Поліція продовжує виписувати порушникам штрафи, в суботу їх було три з половиною тисячі, в неділю - ще понад дві.
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