У Нідерландах не вщухають антикарантинні протести. Демонстрації проти комендантської години, які розпочалися ще в суботу, переросли в акти вандалізму, яких в країні не бачили вже десятки років. Докладніше про ситуацію - розкаже Олена Абрамович.

Усе починалося як мирна демонстрація. З гаслами, плакатами та виставами незадоволена запровадженою комендантською годиною молодь у суботу зібралась на площах та в парках Амстердама, Роттердама, Ейндховена та інших нідерландських міст.

- Живіть вільно!

Меліса, працівниця фешн-індустрії:

Я не згодна з нинішньою політикою Нідерландів - це обмеження свобод. Ми всі говоримо про слабких літніх людей. Це, безумовно, правда, люди похилого віку вразливі. Але багато вразливих є також серед молоді. А це майбутнє країни.

Полін ван Грін, волонтерка притулку для бездомних:

У медіа протести рідко висвітлюють позитивно, але я сподіваюсь, що ми зможемо показати, що це просто голос народу, який каже "ні". Страх веде нас у хибному напрямку. Це можна зрозуміти, але це неправильний шлях.

Та мирно демонстрація тривала недовго - розігнати мітинг поліція приїхала з водометами. Почалися перші сутички, затримання і акти вандалізму.

Це кадри з Ейндховена - кінний патруль втікає від протестувальників, які жбурляють каміння. Далі все розвивалось як зазвичай під час протестів в інших європейських країнах - розбиті вітрини, мародерство, спалені автівки. А власники бізнесу в розпачі.

Це просто терор. Так не можна. Це має припинитись, заради Бога.

Проте мародерство і вандалізм тривають уже четвертий день поспіль. Влада міст Розендаль і Неймеген оголосила режим надзвичайної ситуації. Заворушень такого масштабу в Нідерландах не бачили вже десятки років. Як і комендантської години, яку запровадили вперше від часів Другої світової війни.

Вутер Франсен, житель Амстердама, підприємець:

Ну так, локдаун, комендантська година, заворушення тут, у Нідерландах, - це щось надзвичайне. Просто не віриться, ніби в кіно.

Флора, жителька Амстердама, медична дослідниця:

Дуже шкода, що все розвивається саме так. У мене таке відчуття, що більшість цих людей - не свідомі протестувальники проти коронавірусних обмежень. Більшість з них зазвичай відвідують футбольні матчі і просто шукають, де б влаштувати заворушення.

За останні три дні поліція Нідерландів затримала кількасот агресивних молодиків. Марк Рютте, який після відставки зараз тимчасово виконує обов'язки прем'єр-міністра, пообіцяв - усі постануть перед кримінальним судом.

Марк Рютте, в. о. Прем'єр-міністра Нідерландів:

Це неприйнятно. У будь-якої нормальної людини це викликає лише жах. Неможливо зрозуміти, чим керуються ці люди. І тут немає нічого спільного з протестами. Це кримінальне насильство, саме так ми кваліфікуватимемо ці дії.

Скасовувати чи послаблювати комендантську годину Рютте не планує. Поліція продовжує виписувати порушникам штрафи, в суботу їх було три з половиною тисячі, в неділю - ще понад дві.