По состоянию на 27 января 2021 года в мире лабораторно подтвердили 100,8 миллионов случаев коронавирусной инфекции.

Из всех случаев - 2 167 167 человек умерли, еще 72 864 949 инфицированных выздоровели. При этом, за сутки были зафиксированы 26 810 новых случаев COVID-19, при этом, наибольшее число из них - на территории Мексики (17 165).

Отмечается, что странами-лидерами в "коронавирусной" гонке остаются США (26 011 222 человека), на втором месте - Индия (10 690 279 заболевших), на третьем месте - Бразилия (8 936 590), далее - Россия (3 756 931) и замыкает пятерку антилидеров - Великобритания (3 689 746). Известно, что Украина занимает в общей статистике стран 17 место.

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Кроме того, в Британии число жертв пандемии коронавируса превысило 100 000 человек. Таким образом Британия стала первой европейской страной с такой смертностью.

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