Данный показатель инфицированности является на 40% меньше эпидемического порога на 100 тысяч населения/ фото: 5.ua

За неделю, с 18 до 24 января 2021 года, на территории Украины зарегистрировали 110 136 случаев заражения гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

Из всех случаев - 29,2% составляют дети до 17 лет. Данный показатель инфицированности является на 40% меньше эпидемического порога на 100 тысяч населения.

За прошедшую неделю ОРВИ заболели 110 136 человек, из них 29,2% дети до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 289,9 на 100 000 населения, что на 40% меньше эпидемического порога, рассчитанного для Украины.

Отмечается, что за неделю от сезонного гриппом привили 2168 человек, при этом, с начала сезона украинцы получили 186 231 дозу препарата. С начала эпидсезона в стране показатель заболеваемости гриппом и ОРВи на 3,7% больше, чем в аналогичный период 2020 года.

Читайте также, за неделю гриппом заболели в 2 раза больше украинцев, чем COVID-19. Минздраве заявили, что показатель интенсивности заболеваемости в Украине равен 234,6 на 100 тысяч населения.

Кроме того, ученые из Института молекулярной биологии и генетики разработали новый тест, который сможет определять наличие у человека вируса SARS-CoV-2 и гриппа (А и В). Комбинированный анализ вызовет большой интерес у руководства украинского Минздрава.

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