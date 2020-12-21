Ученые из Института молекулярной биологии и генетики разработали новый тест, который сможет определять наличие у человека вируса SARS-CoV-2 и гриппа (А и В). Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Разработчики выразили надежду, что комбинированный анализ вызовет большой интерес у руководства украинского Минздрава.

Новые ПЦР-тесты проверены на образцах от больных, которые были переданы нам Центром общественного здоровья в Киеве. Надеемся на заинтересованность МЗ комбинированным ПЦР-тестом.

Отмечается, что тест проводится в течении 6 часов. Учитывая сходство симптоматики гриппа и коронавирусной болезни. Анализ будет достаточно актуальным, так как в стране ожидается сезонная эпидемия гриппа.

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Кроме того, Евгений Комаровский рассказал, почему тест на коронавирус показывает отрицательный результат. Его знакомые получали тест с очень высоким уровнем антител, но "искренне удивлялись, так как никаких симптомов у них не было".

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