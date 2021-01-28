Потужний снігопад накрив Україну [ Редактировать ]
Через негоду в Україні оголосили найвищий рівень небезпеки. Потужний снігопад уже накрив Одещину та Миколаївщину. В Одесі знеструмлені 4 райони, зупинився рух електротранспорту. У регіоні без світла сотні сіл, повалені дерева й заметені дороги.
Зранку перекриті траси Одеса-Рені і Одеса-Кучурган. Через погіршення погодних умов Міносвіти рекомендує садочкам, школам та вишам перейти на дистанційне навчання. Потужні хуртовини сьогодні очікують ще в Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській і Київській областях.
В столиці зранку обмежили в'їзд вантажівок. В Укравтодорі запевняють: для ліквідації наслідків негоди задіяли всю можливу техніку.
Олександр Кубраков, голова Державного агентства автомобільних доріг України:
В Одеській та Миколаївській областях очікуємо до пів метра снігу, це ускладняється тим що є сильні пориви вітру. Тобто на деяких ділянках можуть бути перемети висотою до метра.
Олег Федоренко, начальник Управління безпеки руху та експлуатації доріг "Укравтодору":
Цих регіонах що потрапили під снігову пляму працює 440 одиниць техніки. 2 одиниці техніки знаходяться на тралах в Одесі, якщо буде намітати - то вони за годину півтори
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