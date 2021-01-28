Через негоду в Україні оголосили найвищий рівень небезпеки. Потужний снігопад уже накрив Одещину та Миколаївщину. В Одесі знеструмлені 4 райони, зупинився рух електротранспорту. У регіоні без світла сотні сіл, повалені дерева й заметені дороги.

Зранку перекриті траси Одеса-Рені і Одеса-Кучурган. Через погіршення погодних умов Міносвіти рекомендує садочкам, школам та вишам перейти на дистанційне навчання. Потужні хуртовини сьогодні очікують ще в Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській і Київській областях.

В столиці зранку обмежили в'їзд вантажівок. В Укравтодорі запевняють: для ліквідації наслідків негоди задіяли всю можливу техніку.

Олександр Кубраков, голова Державного агентства автомобільних доріг України:

В Одеській та Миколаївській областях очікуємо до пів метра снігу, це ускладняється тим що є сильні пориви вітру. Тобто на деяких ділянках можуть бути перемети висотою до метра.

Олег Федоренко, начальник Управління безпеки руху та експлуатації доріг "Укравтодору":