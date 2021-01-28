Потери сферы туризма в 2020 году составили 1,3 трлн долларов/ фото: Слово и Дело

В Организации объединенных наций рассказали, что мировой туризм вернется к докоронавирусному уровню работы не раньше 2023 года.

Проблемы с потоком туристов наблюдаются на всех континентах мира. Согласно данным организации, потери сферы туризма в 2020 году составили 1,3 трлн долларов.

Согласно последним данным, количество международных поездок снизилось на 74% ... Число туристов, которые путешествуют в другие страны, снизилось в прошлом году на 1 млрд в сравнении с показателем 2019 года.

Отмечается, что постепенное проведение вакцинации должно улучшить ситуацию на мировом туристическом рынке. Поездки должны начать нормализироваться к концу 2021 года.

Ранее мы писали, что международный туризм "упал" до 30-летнего минимума. По сравнению с предыдущим 2019 годом 900 миллионов человек не смогли посетить актуальные туристические направления.

Кроме того, власти Таиланда хотят отказаться от массового туризма, чтобы повысить стоимость одной поездки. Снижение средних расходов за поездку иностранных туристов наблюдалось еще до пандемии. Так, средние траты снизились с 50 тыс. бат ($1650)до 47 тыс. бат ($1550) на одного человека.

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