Мировая туристическая отрасль за 10 месяцев 2020 года потеряла 935 миллиардов долларов, что установилось на уровне 1990 года.

По сравнению с предыдущим 2019 годом 900 миллионов человек не смогли посетить актуальные туристические направления. При этом, в 2021 году мировой туристический поток частично восстановится.

Новости о начале вакцинации повышают желание потребителей путешествовать, но до выздоровления отрасли еще далеко. Странам необходимо активизировать усилия по безопасному открытию границ, поддержке рабочих мест и предприятий в сфере туризма. Становится все очевиднее, что туризм - один из самых пострадавших от пандемии коронавируса секторов экономики.

Отмечается, что по итогам 2020 года, число международных путешественников уменьшится на 70-75%. А в 2019 году число туристов, перемещающихся между странами, достигало 1,5 миллиарда.

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Кроме того, Таиланд откажется от массового туризма. Из-за пандемии COVID-19 власти страны продлили общенациональное чрезвычайное положение до 15 января 2021 года.

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