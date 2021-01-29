Два человека погибли, еще трое получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП, которое произошло 29 января неподалеку от Львова. Об этом сообщает полиция Львовской области.

Авария случилась около 13:45 на автодороге Киев - Чоп вблизи села Бережаны Пустомытовского района. По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda выехал на встречную полосу, где протаранил ВАЗ-2111.

В результате столкновения погиб водитель "Лады" и его двухлетняя дочь. Госпитализация понадобилась водителю-лихачу и двум пассажирам ВАЗа.

После оказания медицинской помощи водителю Skoda он был задержан. По предварительным данным, он был трезв.

По факту гибели людей в дорожной аварии открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение правил дорожного движение, повлекшее смерть людей".

Если вину водителя Skoda докажут, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области перевернулась маршрутка "Киев - Сумы" с пассажирами. В результате аварии госпитализация понадобилась двум людям.