Двое погибших, трое в больнице: под Львовом произошло лобовое ДТП (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
Два человека погибли, еще трое получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП, которое произошло 29 января неподалеку от Львова. Об этом сообщает полиция Львовской области.
Авария случилась около 13:45 на автодороге Киев - Чоп вблизи села Бережаны Пустомытовского района. По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda выехал на встречную полосу, где протаранил ВАЗ-2111.
В результате столкновения погиб водитель "Лады" и его двухлетняя дочь. Госпитализация понадобилась водителю-лихачу и двум пассажирам ВАЗа.
После оказания медицинской помощи водителю Skoda он был задержан. По предварительным данным, он был трезв.
По факту гибели людей в дорожной аварии открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение правил дорожного движение, повлекшее смерть людей".
Если вину водителя Skoda докажут, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Полтавской области перевернулась маршрутка "Киев - Сумы" с пассажирами. В результате аварии госпитализация понадобилась двум людям.
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