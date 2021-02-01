Потужні снігопади у Вашингтоні - досить рідкісне явище

Холодний фронт, який упродовж кількох днів замітає низку штатів, дістався столиці США. Потужні снігопади у Вашингтоні - досить рідкісне явище, тож жителі вийшли надвір потішитися зимовими розвагами.

За прогнозами синоптиків, зимовий шторм хазяйнуватиме в цьому регіоні до вівторка.

Негода вже забрала життя двох людей у Каліфорнії. Зливи зруйнували одну з головних автострад - на ній утворилося велетенське провалля.