COVID-19 в Україні: одужало п’ять тисяч інфікованих [ Редактировать ]
2030 нових випадків інфікування COVID-19 зафіксовано в Україні минулої доби. Шістдесят одна людина померла. Одужало понад п'ять тисяч - повідомляють у МОЗі.
Найбільша кількість інфікованих в Івано-Франківській області, у Києві та на Миколаївщині.
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Найвищі показники захворюваності у Києві, на Донеччині, Запоріжжі та Львівщині
Оновлена інформація щодо поширення COVID-19 в Україні. За минулу добу 5 116 нових інфікувань. 184 людини - померли