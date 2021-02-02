Погода в Україні: що прогнозують синоптики [ Редактировать ]
На північ України сунуть морози зі снігом, натомість на півдні - відлига і дощі. В західних та північних областях температура впала до 12 градусів морозу. А на дорогах центральних регіонів рух транспорту ускладнює ожеледь і мокрий сніг.
У ДСНС просять водіїв бути уважними за кермом. Тільки на Кіровоградщині за минулу добу рятувальники витягли з кюветів майже два десятки машин. Більшість - вантажівки. Також допомоги потребував і водій шкільного автобуса, який розвозив дітей після навчання. Машину, яка застрягла на розмитій дощем дорозі, довелося буксирувати.
Дощі сьогодні очікують також у Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та на сході країни. Там потеплішає до +8 градусів.
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