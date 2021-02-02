На Миколаївщині горів будівельний супермаркет [ Редактировать ]
В Первомайську, на Миколаївщині сьогодні зайнявся великий будівельний супермаркет. Полум'я охопило площу в чотири тисячі квадратних метрів. Вогонь уже локалізували, але на місці продовжують працювати підрозділи надзвичайників.
Пожежа почалася через одного з відвідувачів, який розлив займисту речовину у відділі лакофарбових товарів і підпалив її, а коли охорона намагалася затримати його, ще й напав на одного з охоронців із сокирою, вдаривши по голові.
Зрештою, зловмисника наздогнали і затримали. Проти нього відкрито кримінальне провадження за умисне пошкодження майна та замах на вбивство.
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