З кінця минулого тижня у столиці та інших регіонах Франції йдуть зливи

Центр Парижа підтопило. Рівень води у річці Сена піднявся вище чотирьох метрів. Вода накрила набережну, де містяни зазвичай відпочивають, а також сусідні дороги і підземні переходи.

Місцева влада оголосила про небезпеку повені через швидке прибуття води. З кінця минулого тижня у столиці та інших регіонах Франції йдуть зливи. Востаннє масштабний потоп у місті стався у 2016, тоді Сена піднялася до позначки 6 метрів.