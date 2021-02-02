Центр Парижа "пішов під воду" [ Редактировать ]
Центр Парижа підтопило. Рівень води у річці Сена піднявся вище чотирьох метрів. Вода накрила набережну, де містяни зазвичай відпочивають, а також сусідні дороги і підземні переходи.
Місцева влада оголосила про небезпеку повені через швидке прибуття води. З кінця минулого тижня у столиці та інших регіонах Франції йдуть зливи. Востаннє масштабний потоп у місті стався у 2016, тоді Сена піднялася до позначки 6 метрів.
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