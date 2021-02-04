"Золотий глобус" оголосив список номінантів [ Редактировать ]
"Золотий глобус" оголосив номінантів цьогорічної кінопремії. Найбільше шансів на перемогу мають стрічка "Менк", а з-поміж телевізійних серіалів - картина "Корона".
Вони отримали по шість позицій у 25 номінаціях премії. На звання найкращих виконавців ролей претендують п'ятеро акторів та стільки ж акторок. Переможців оголосять наприкінці лютого.
Церемонія відбудеться у віртуальному форматі.
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