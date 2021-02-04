Наивысший процент смертности от COVID-19 в стране зафиксирован в Кировоградской области/ фото: Главком

На территории Украины смертность в результате заболевания коронавирусной инфекцией не превышает 2%. При этом, большинство умерших составляют граждане, старше 60 лет. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время дискуссии "Пандемия COVID-19 в контексте гуманитарного кризиса: ситуация на востоке Украины".

По его словам, наивысший процент смертности от COVID-19 в стране зафиксирован в Кировоградской области - 3,3%. Однако, в регионе отмечается наименьшая заболеваемость. Таким образом, самая низкая летальность подтверждена в Ривненской, а также в Черкасской областях.

Сейчас летальность у нас составляет чуть менее двух процентов - 1,9%. Это неплохой показатель по сравнению с мировым и общеевропейским показателям.

Отмечается, что вакцинация, которая должна стартовать в феврале, будет, помимо медицинских работников, захватывать и людей, старше 60 лет.

Читайте также, за последние сутки в Украине выявили 5 082 новых случаев инфицирования коронавирусом. При этом, за весь период эпидемии в стране умерли более 23 тысяч граждан.

Кроме того, новая мутация коронавируса "уничтожает" эффективность вакцин в 10 раз. в Британии первую дозу препарата получили уже 10 млн человек.

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