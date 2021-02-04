До этого момента в мире предпринимались всего две попытки подобных операций/ фото: Ukrinform

Медики нью-йоркского университетского центра провели хирургическое вмешательство для трансплантации пациенту нового лица, а также двух рук.

Уникальная операция была проведена для 22 летнего мужчины Джо Димео и врачи ожидали, чтобы организм пациента не отверг трансплантаты. После этого вмешательство было признано успешным.

Отмечается, что до этого момента в мире предпринимались всего две попытки подобных операций, но, к сожалению, все они оказались тщетными. Известно, что в июле 2018 года Джо Димео попал в автокатастрофу, он уснул за рулем, возвращаясь домой после ночной смены. Его автомобиль ударился в бордюр, перевернулся и загорелся. У Димео был ожог 80% кожи.

Ранее мы писали, что в городе Лион во Франции врачи провели уникальную операцию по трансплантации рук и плеч гражданину Исландии. 48-летний мужчина потерял руки более 20 лет назад на работе.

Кроме того, 9-летняя девочка во время операции на мозге играла на пианино. У пациентки обнаружили опухоль в головном мозге, таким образом, она стала причиной регулярных эпилептических припадков, поэтому врачи приняли решение об оперативном хирургическом вмешательстве.

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