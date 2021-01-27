Медики провели уникальную операцию по пересадке рук [ Редактировать ]
В городе Лион во Франции врачи провели уникальную операцию по трансплантации рук и плеч гражданину Исландии. 48-летний мужчина потерял руки более 20 лет назад на работе, сообщает apostrophe.ua.
Трагедия произошла, когда мужчина рихтовал линии электропередачи. Его ударило током, и он упал с высоты на землю.
Три месяца исландец лежал в коме. Из-за множественных травм руки и плечи ему пришлось ампутировать.
О трансплантации мужчина мечтал последние 10 лет. Все это время врачи искали донора. Операция длилась 14 часов. Чтобы сократить время между забором частей тела и пересадкой, во вмешательстве участвовали четыре хирургические бригады (около 50 человек).
По словам врачей, исландец выздоравливает, однако точных прогнозов, когда к нему вернется подвижность, медики не озвучивают. Отмечается, что реабилитация продлится три года, однако пациент уже не может дождаться, когда начнет жизнь сначала.
Ранее мы писали о том, что в Мукачево после трансплантации сердца скончался пациент. Последнюю неделю мужчина находился в реанимации в тяжелом состоянии.
Также сообщалось, что в Украине впервые провели трансплантацию поджелудочной железы. Министерство здравоохранения планирует перейти на трансплантационную независимость.
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