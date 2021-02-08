Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник (на фото) обвинил федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в искажении истории Второй мировой войны и попытке оправдать достройку газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает "Укринформ".

В интервью информагентству дипломат раскритиковал интервью Штайнмайера газете Rheinische Post. В нем глава немецкого государства высказался за достройку газопровода "Северный поток-2". Он назвал "энергетические отношения почти последним мостиком между Россией и Европой, который остался после существенного ухудшения взаимоотношений" между Германией и Россией в последние годы.

При этом в качестве аргумента президент заявил, что для немцев важно "еще одно совсем другое измерение - взгляд на очень изменчивую историю с Россией". Штайнмайер напомнил, что 22 июня исполняется 80-я годовщина немецкого нападения на Советский Союз, жертвами которого стали более 20 млн человек в бывшем СССР.

"Это не оправдывает ложную российскую политику сегодня, но мы не имеем права упускать из виду этот более широкий контекст", - заявил президент ФРГ.

Посол Андрей Мельник заявил, что высказывания президента Германии вызвали в Украине "откровенное удивление и настоящий шок".

Ведь таким образом по сути поддерживается десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив о том, что якобы Германия должна нести свою историческую ответственность и искупить свою вину за варварские преступления нацистской оккупации только перед Россией.

Мельник заявляет, что такая трактовка, когда СССР автоматически приравнивается к России, является "абсолютно недопустимым искажением истории и прямым пренебрежением непомерными жертвами других народов", прежде всего украинцев, которые входили в состав советского государства, и во время грубого господства гитлеровской Германии понесли невероятные человеческие потери и тотальное уничтожение.

Если бы во время визита в Киев господин Штайнмайер в свое время посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне на днепровских склонах, то он бы узнал о том, что именно украинский народ понес колоссальные потери во время нацистского нашествия и развязанной Третьим рейхом войны на истребления и порабощения.

Посол напомнил, что 22 июня 1941 года не Москва, а именно украинские города подверглись массированным ударам люфтваффе: целями бомбовых ударов стали Киев, Житомир, Одесса, Севастополь, другие гражданские объекты.

Именно вот этот "широкий контекст" и стоило бы иметь в виду, прежде чем цинично использовать столь чувствительные исторические аргументы ради отбеливания "Северного потока-2", который уже в наши дни несет в себе прямую угрозу новой горячей фазы российской агрессии, которая не прекращается ни днем, ни ночью уже седьмой год подряд.

Напомним, что "Северный поток-2" представляет собой расширенную версию действующего трубопровода "Северный поток". ​Оператор проекта Nord Stream 2 AG, единственный акционер - "Газпром".

Новый газопровод протяженностью 1230 км прокладывают по дну Балтийского моря от побережья России до Германии, его ориентировочная мощность составит 55 млрд кубометров в год.

Трубопровод проложен на 94%, остается проложить около 120 км труб в датских и 30 км в немецких водах.

Проект застопорился в декабре 2019 год после введения США санкций против компаний, которые участвуют в его постройке. Из-за этого ряд подрядчиков вышли из проекта.

Россия возобновила строительство собственными силами в конце 2020-го. 6 февраля 2021 года работы были восстановлены судном "Фортуна" в датской эксклюзивной экономической зоне.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину.