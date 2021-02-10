COVID-19 в Україні: найбільше інфікуювань виявили на Прикарпатті [ Редактировать ]
Від ураження COVID-19 в Україні минулої доби померли 163 людини. Нових інфікувань майже три з половиною тисячі. Напередодні з підтвердженим діагнозом ушпиталили дві тисячі недужих. Найбільше випадків на Прикарпатті, Закарпатті, Запоріжжі та в Києві. У Мінохорони здоров'я вкотре наголосили: у відомстві працює цілодобовий контакт-центр.
Туди можна не лише звернутись для консультації, а й поскаржитись, приміром, якщо пацієнтам із ознаками COVID-19 відмовили в наданні медичної допомоги.
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