Хуртовини, мороз і ожеледиця - Україна й досі в сніговому полоні. Через негоду головний державний прапор на київських пагорбах спустили. А у Львові завтра оголосили вихідний, щоб зменшити потік людей. Рух на трасах частково обмежений. Більше про ситуацію - наші кореспонденти.

Рівне сьогодні повністю загрузло в снігу. За кучугурами подекуди навіть зупинок громадського транспорту не видно. Обурені містяни торують собі стежки в завалах снігу.

Сергій, житель Рівного:

Як завжди не були готові до такої кількості снігу. І часто видно, що навіть техніка по місті їздить - скажімо, вчора буквально ввечері, вона просто з піднятою лопатою.

У дворах люди самі беруться за лопати, бо комунальна техніка сюди навіть не зазирала.

Олена Максимівна, жителька Рівного:

Наймала трактор, 300 гривень заплатила - ту сторону і цю сторону. Сьогодні знову приїде трактор, знов будемо наймати.

Ще напередодні центральні вулиці трохи розчистили, а вже сьогодні вони знову засніжені. На дорогах - затори. До боротьби зі стихією залучили військових, нацгвардійців та волонтерів.

Складна ситуація і за містом. Машини буксують. Вантажівки розтяглися довжелезними чергами. Ті, які не здолали круті схили - блокують рух іншого транспорту. Їх визволяють рятувальники.

Андрій, водій вантажівки, житель Луцька:

По дорозі все заметено. Скрізь пробки. Дуже важко їхати. Одну за одною на підйоми витягують, хто зупиняється.

Після обіду хурделиця трохи вщухла.

На Львівщині оголосили штормове попередження. Через засніжені траси зупинили проїзд ваговозів на семи дорогах державного значення. Зокрема, заборонено їхати трасами до українсько-польського кордону та сусідніх областей.

Через засніжені шляхи в регіоні десятки аварій. На узбіччі траси - перекинулась вантажівка. Важкопроїздними залишаються дороги й у Львові. Не легко курсувати і міським маршруткам.

Олег, водій маршрутки:

Хоча б людям відгорнули від зупинки, щоб люди могли дійти до транспорту, сісти, розумієте. А то вони центральну просто горнуть, а люди по коліна в снігу.

Через негоду на міських дорогах істотно поменшало машин.

Володимир, житель Львова:

Виїжджаємо тільки по потребі - там забрати дітей зі школи, або щось таке. А так, чесно кажучи, працюємо з дому по можливості.

Не розчищені й тротуари.

Люда, жителька Львова:

Йти неможливо взагалі. Абсолютно. Тим паче у мене валізи. А ні сісти на таксі, а ні поїхати, нічого. У службі таксі мені сказали "йдіть на ж/д, йдіть ліпше пішки".

Без світла в області залишається понад 30 сіл. Через негоду завтра у Львові рекомендують оголосити вихідний.

На Прикарпатті цілу ніч ішов сніг. На ранок замети сягали подекуди 30 сантиметрів. Найскладніша ситуація була на трасі "Мукачево - Львів". На підйомах біля міста Галич масово застрягали фури.

Володимир, водій автобуса:

Зранку до десятої години кусок дороги від Галича на Франківськ був закритий для важкогабаритних засобів. Легкові їхали, "бусіки" їхали. В ту сторону Бурштина дорога була трохи краща, але не прибрана. Після 10 цю трасу "засолили" і дорога стала чистою.

Через інтенсивний снігопад обмежили рух для фур і на трасі "Стрий - Знам'янка". Наразі шляховики задіяли всю наявну спецтехніку. А туристів рятувальники просять утриматися від походів у гори.

Христина Перцович, начальник сектору зв'язків із громадськістю Управління ДСНС України в Івано-Франківській області:

У горах погодні умови теж дуже великий приріст снігового покриву, у деяких місцях буває до півтора метра, третій рівень лавинної небезпеки - це похід в гори зараз може коштувати вам життя.

За прогнозами синоптиків в західних областях сніжитиме ще й завтра. А потім Україну скують арктичні морози.