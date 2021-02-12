Аби урізноманітнити своє життя, подружжя щороку, і обов'язково на день закоханих подорожує

Зовсім небагато часу залишилося до Дня закоханих. І це ще одна нагода провести час разом. Тож як здивувати свою другу половинку, на чому акцентувати увагу та як знайти кохання тим, кому за п'ятдесят. Марічка Мельник розкаже.

Сергій та Ніна Хведченя познайомились через соцмережу, коли їм було за п'ятдесят. Сергій був затятим холостяком, а Ніна втративши чоловіка, вже не сподівалася зустріти кохання.

Сергій Хведченя, житель Києва:

Ну, я очень скептически вобще был настроен к новым знакомствам. Все очень даже возможно в моем серьезном возросте, ведь я-то женился, когда мне было, там, 60.

Історія їхнього кохання почалась якраз чотирнадцятого лютого. Відтоді минуло тринадцять років, а пара й досі вважає цей день найголовнішим.

Ніна Хведченя, жителька Києва:

Когда он пригласил меня к себе домой, - я не такой романтик как он. Вот лепестки роз были от самой двери и свечи как в фильмах. Здесь розы здесь свечи здесь фрукты.

Сергій Хведченя:

Но мы пошли дальше мы решили этот праздник не праздновать, вот здесь как две старые калоши сидеть на кухне смотреть в окно и там живут же люди.

Аби урізноманітнити своє життя, подружжя щороку, і обов'язково на день закоханих подорожує. Почали з України. Побували вже в понад п'ятдесяти країнах.

Сергій Хведченя:

Выкладывались по максимуму и поэтому не борщи и котлетки были а сразу был Париж, Эйфелева башня, признание любви вашего покорного вашей покорной.

Ніна Хведченя:

Предложение руки и сердца на Ниагарском водопаде.

Она говорит, а свадьба где. Я тоже не растерялся и говорю - свадьбу сделаем в Лас Вегасе.

Весілля зіграли не тільки у Лас-Вегасі, а й в Україні. Окрім мандрівок 14 лютого Хведчені організовують різноманітні сюрпризи та квести. Саме так радять святкувати і експерти. З кожним роком стає дедалі популярнішим - дарувати емоції.

Людмила Ткачук, маркетолог:

Не сильно акцентують на тому, що це свято акцентують більше на тому, щоб зробити приємне, коли тобі дарують емоцію, яку ти можеш обрати. Ти можеш пройти квест, ти можеш зіграти якусь інтерактивну гру і це надзвичайно приємно і чоловікам і жінки.

Маркетологи, кажуть, готуватися до дня закоханих починають одразу після нового року. І хоча й намагаються вигадати щось новеньке, та з моди і досі не виходять звичайні листівки, квіти, цукерки, прикраси та білизна. А от наші герої радять молодшому поколінню увагу та піклування своєму партнерові дарувати щодня, і без нагоди.