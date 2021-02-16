Артист має бути голодним. Здається, цю фразу чиновники у Дніпрі сприйняли буквально. Місцевим театрам масово урізають фінансування. Актори вже кілька місяців працюють на голому ентузіазмі.

Про фінансово-театральну драму - Олена Мендалюк.

На сцені Дніпропетровського академічного театру опери та балету репетиція спектаклю "Попелюшка". Балерини відточують "па", а у декораційному над оформленням працюють художники. Утім актори не відкидають - ця вистава може стати єдиною, яку вони покажуть глядачам цього сезону.

Андрій Литвинов, головний балетмейстер Дніпропетровського академічного театру опери та балету:

Мы вынуждены отменять спектакли, выходить на 2/3 зарплаты, к сожалению зрители нге получат, тоесть они не могут посмотреть спектакли, те которые были запланированы именно в связи с тем +++ что нету полноценного финансирования именно театра.

Переведення працівників на дві третини окладу - вимушений крок,- пояснюють у театрі. А усе через діру в бюджеті, у лютому заклад недоотримав від області півтора мільйона гривень, ці гроші мали піти на зарплати акторам.

Костянтин Пінчук, директор Дніпропетровського академічного театру опери та балету:

Недостача финансов на зп из-за того что повысился первый тарифный коэффициент, повысилась минимальная зп, мы вынуждены все заработанные средства направлять на, для того чтобы выплать зарплату.

Через нестачу коштів у театрі вже скасували 5 вистав.

Марія Лоленко, балерина Дніпропетровського академічного театру опери та балету:

Все мы ходим в магазин, все мы кушаем дети, которых тоже нужно содержать. Естественно это ощущается. Это очень обидно, когда работаешь точно так же, а получаешь меньше.

Театрали кажуть, працюють на голому ентузіазмі. Зараз актори кинули всі сили та ресурси, аби вже наприкінці лютого вийти з прем'єрою "Попелюшки".

Андрій Литвинов, головний балетмейстер Дніпропетровського академічного театру опери та балету:

Мы не можем купить пуанты. То есть у нас заканчиваются пуанты и девочкам танцевать не в чем. Поэтому считайте у нас каждый балет может быть последним потому, что просто не в чем танцевать.

Про дефіцит зарплатного фонду говорять і в інших театрах Дніпра. Уже в березні свої вистави можуть скасувати ще й в театрі Шевченка. Про недофінансування адміністрація закладів повідомила профільні департаменти. І сподіваються, що найближчої сесії кошторис таки переглянуть і гроші на зарплати знайдуть.