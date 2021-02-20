Прорив з тестуванням на COVID-19 у Німеччині - там з першого березня перевіритися на вірус можна буде цілком безкоштовно. Швидкі тести роздадуть аптекам та сімейним лікарям.

Так країна взяла курс на якнайшвидший вихід з локдауну.

Швидкий тест на COVID-19, і тільки потім - на роботу. Двічі на тиждень усі вихователі дитячих садків німецького міста Потсдам перевіряються на коронавірус. Негативний результат - перепустка на роботу. Позитивний - квиток на карантин. Тести закуповує й розподіляє між закладами місцева влада. Щоб у такий спосіб, не закриваючи дитсадки, вчасно переривати ланцюг зараження.

Юдіт Лангнер, директорка дитячого садка:

Це дуже хороша ідея, адже наші вихователі працюють у тісному контакті з дітьми. Коли малюки, наприклад, плачуть, їх треба взяти на руки. Тече з носа - витерти. Щодня наші співробітники потрапляють у ситуації, коли є ризик зараження. Тому ми робимо все, аби захистити і дітей, і дорослих.

Уже з березня швидко й безкоштовно перевіритися на коронавірус зможуть усі жителі Німеччини. Принаймні це пообіцяв міністр охорони здоров'я країни. Зробити тест можна буде у свого сімейного лікаря або в аптеці. А результат повідомлять за 15 хвилин.

Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини:

Хочу одразу попередити: у перші дні можуть бути черги охочих перевіритися на COVID-19 і дефіцит тестів. Це завжди так, коли є якась безкоштовна пропозиція. Але для нас ці черги будуть хорошим сигналом про те, що така ідея людям до вподоби.

Пропонуватимуть тести різних виробників: мазки з горла, носа та аналіз слини. Наразі спеціальна комісія розглядає понад 30 заявок. На ринок допустять найбільш ефективні.

Сандра Цісек, вірусолог:

Важливо перевірити надійність тестів, чи вони справді настільки ефективні, як обіцяють виробники. І не слід забувати - жоден тест не дасть 100-відсоткової гарантії. Тому й надалі ми закликаємо всіх дотримуватися правил безпеки.

Німці сподіваються, що ці тести допоможуть країні швидше й безпечніше вийти з локдауну і дозволять поступово відкрити зачинені на карантин заклади.