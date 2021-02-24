Із повноваженнями, але без грошей. Депутати районних рад скаржаться на порожні бюджети. Кажуть, бідні, як церковні миші, коштів немає, навіть, щоб надрукувати проєкти сесійних рішень. Чому так сталося? Хто в цьому винен? І як пропонують вирішити ситуацію? З'ясували наші кореспонденти.

Я б вас запросив, але у нас ні приміщення, ні кабінетів нема.

Це голова Івано-Франківської райради. Для інтерв'ю зустрічаємось просто на вулиці. За майже чотири місяці, відколи його обрали, пан Василь і досі немає власного кабінету. Каже: їхній район новостворений, тож адмінприміщення - довелося шукати. Невелику кімнату виділила Івано-Франківська міськрада.

Василь Попович, голова Івано-франківської районної ради:

Використовуємо зал обласної ради відповідні звернення пишемо просимо коли у нас сесії, таким чином працюємо. Використовуємо групи у "Вайбер", для того, щоб не друкувати матеріали, електронні адреси

Бюджет на цей рік сто двадцять тисяч гривень. В інших районах і того менше. Голова Івано-Франківської райради каже: цієї суми не вистачить навіть на зарплати для працівників, не кажучи вже про фінансування програм чи проведення заходів. І навіть ці кошти використати вони поки не можуть.

Василь Попович, голова Івано-Франківської районної ради:

У нас немає райдержадміністрації, яка не створила відповідно фінансовий орган - фінансове управління. Без фінансового управління райдержадміністрації ми не можемо ці вільні залишки застосувати.

За проєктом адмінреформи, в Україні мали повністю ліквідувати поділ на райони. І залишити області та територіальні громади. Втім, згодом передумали і лише кількість скоротили майже вчетверо. Новий адмінустрій - запрацював після місцевих виборів. Щоправда, депутати райрад кажуть - повноваження є, а ось грошей на них немає.

Вадим Войтик, депутат Івано-Франківської міської ради:

От я як депутат районної ради все що можу зробити зараз, це написати депутатське звернення, звернутися, провести прийом громадян, і все. це не рівень районної ради вирішувати питання як їй далі жити, це рівень держави.

Нині районні ради ще живуть за рахунок залишків торішніх коштів, розповідають їхні очільники. А нових надходжень - немає. Адже, всі податки, якими раніше наповнювали районні бюджети - у них забрали. Депутати всіх шести рад області зібралися на спільну сесію.

Михайло Лаврів, голова Калуської районної ради:

В Україні є обрано понад п'ять тисяч депутатів районних рад, вони в законний спосіб обрані. Тому на нині у нас чітка єдина вимога забезпечити нам доходи відповідних районних бюджетів. Дати нам можливість здійснювати нам повноваження.

Взяти гроші пропонують шляхом перерозподілу податку на прибуток.

Олександр Кеніз, голова Надвірнянської районної ради:

Ми пропонуємо п'ять відсотків від ПДФО, але не місцевого, щоб не йти в конфлікт з місцевими громадами, 5 відсотків від тих 40 що отримає центральна влада.

В Надвірнянській райдаді вже й підрахували - так отримають майже 50 мільйонів.

Олександр Кеніз, голова Надвірнянської районної ради:

Цієї суми нам би стало на різні програми підтримки навіть тієї самої у нас проблема із дитячою лікарнею. У нас місцеве телебачення, ми є співвласниками, а не можемо допомогти, бо просто немає фінансування.

Пропозицію щодо перерозподілу податку депутати районних рад надіслали в парламент, тепер чекають рішення від народних депутатів - адже потрібно внести зміни в бюджетний кодекс.