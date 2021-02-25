В Украину идет сильное похолодание на выходных [ Редактировать ]
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Хоть и в пятницу, 26 февраля, погода в Украине принесет сильное потепление с температурой до +15 градусов, в субботу снова нагрянет атмосферный фронт с похолоданием и дождями.
Очаги ночных морозов все еще сохранятся на востоке и юго-востоке: здесь будет -2... -8 градусов, а в Луганской области -11... -13 мороза. На остальных территориях ночью от -3 до +2 тепла.
Днем 25 февраля температурные показатели тоже будут очень разными по всей территории: на западе, в Винницкой и Одесской области +10... +15, на востоке от -1 до +3 градусов, а на остальной территории +2... +8 тепла.
В Киеве в четверг синоптики прогнозируют днем +6... +8, ночью 0... +2, без осадков.
В пятницу, 26 февраля будет солнечный и очень теплый день, без осадков. Температура днем +9... +15, кроме востока - здесь +5... +8. Ночью по стране от -1 до +3 градусов.
В Киеве пятница будет теплой и солнечной. Температура днем +9... +11, ночью +1... +3.
А вот 27 февраля в страну ворвется атмосферный фронт с дождями, а на востоке - дожди с мокрым снегом. Температура днем +2... +8, в Крыму - от +10 до +12. Ночью +1... +5, а в восточных областях -1... +2.
В Киеве дождь, днем +4... +6, ночью +1... +3 градусов.
Также мы писали о том, что климатолог предупредила украинцев об "экстремальной" погоде весной. Первое ощутимое потепление придет в страну уже в конце февраля, однако оно будет непродолжительным.
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