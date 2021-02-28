А от українським пенсіонерам закордон може тільки снитися. Мало того, що в нас одні з найнижчих пенсій у Європі, так ще й уряд пропонує пенсіонерам тугіше затягти паски. Бо обіцяна доплата - переноситься.

Спершу Кабмін планував із 1 липня доплачувати пенсіонерам, яким від 75 до 80 років, по 400 гривень. Але передумав. Виплати перенесли на 3 місяці - на жовтень. Натомість тим, кому за 80, пощастило більше. Цій категорії пенсіонерів теж планували з липня докинути по 500 гривень. І ці гроші вони отримають навіть раніше - з березня.

А от власникам, так званих, ВІП пенсій про доплати поки що доведеться забути. Надбавки отримають тільки ті українці, в яких пенсія менша за 14 тисяч гривень.