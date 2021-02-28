Змінюються і уряди, і влада на місцях, а обіцянки навести лад на ринку таксі - залишаються лише обіцянками

Змінюються і уряди, і влада на місцях, а обіцянки навести лад на ринку таксі - залишаються лише обіцянками. Це моторошне відео минулого тижня показали всі ЗМІ.

Смертельна драма на одній із вулиць Києва. Водій легковика вийшов з авто і просто на пішохідному переході ударом убив чоловіка. У столиці негайно оголосили "план перехоплення", і вже за кілька годин затримали шофера. Він був таксистом.

І подібних злочинів чимало! Таксисти влаштовують перегони, їздять під кайфом, б'ють та грабують пасажирів. Працюють по 15-20 годин на добу, а тоді засипають за кермом і збивають людей.

Чому поїздка в таксі часто перетворюється на лотерею з життям? І чому покарати шофера в Україні можна, а от службу таксі - ні? Розбирався Богдан Вербицький.

Місія: доїхати з пункту "А" в пункт "Б" живим і здоровим.

У нас на ринку таксі панує повний безлад.

Як не потрапити із таксистом в аварію? Не нарватися на п’яного водія.

- Ты чё, выпил чтоли? Говорят, пьяный да. - Ну да.

І не постраждати від його кулаків!

Марина, постраждала від дій таксиста:

Кажу: заберіть руки від моєї дитини, він повернувся і спеціально вдарив.

Бо всі машини з "шашечками" - "ТАКСІ"!

***

Он остановился прямо вод здесь вот на дороге. При чём видите, тут же специально въезд нарисован.

Але таксист, який віз Валерію, заїжджати сюди відмовився і вирішив висадити пасажирку просто на дорозі. А на прохання дівчини довезти за адресою...

Валерія, постраждала:

Он завёл машину и проехал аж до Ковпака. начал меня везти. Заехал во дворы, аж туда, за те дворы, и начал меня катать. Он с такой скоростью ещё начал ехать. И говорит: "сейчас будешь выпрыгивать на ходу".

Примусова екскурсія Валерії столичними дворами тривала хвилин десять. І закінчилися біля "Палацу Україна"! За кілометр від пункту призначення.

Валерія, постраждала:

Говорит: "Выходи". Я говорю "Я не выйду". Что выйти, чтобы он мне сразу по голове дал? Я зажалась в сидение и говорю: "Я никуда не выйду".

Тоді водій вирішив висадити пасажирку силоміць!

- Выходим! - Вы меня не по адресу. - Выходим. Вы будете рассказывать. - Ты что офигел?

Валерія, постраждала:

Я бьюсь головой об это стекло, возле которого сидела, и ещё при этом мне говорит, что сейчас он меня там матом не меня.

- Я тебе пере**ашу сейчас, овца. - Да ты что?

У водія своя правда. Ми до нього не додзвонилися, але одразу після інциденту це зробили наші колеги.

Она что-там возбухала. Я её взял за штанину, всё, она сама вылетела.

При цьому Валерія отримала струс мозку. А коли дівчина розповіла свою історію в соцмережах, виявилося що вона - не "самотня". Це повідомлення, які надійшли їй зі скаргами на водіїв...

Серед них була і Марина. Разом із вагітною подругою та двома дітьми жінка їхала на новорічне свято. На прохання зачинити вікно, водій зупинив машину, і почав витягувати пасажирів із салону.

Марина, постраждала:

Кажу: "Не тягніть мою дитину". На що він розвертається і просто мені вдаряє в скроню. Так добряче. В кінцевому результаті тріщина лицевої кістки в мене була.

А потім було кримінальне провадження, експертиза, суди і в підсумку...

Марина, постраждала:

Йому дали, цій "особі" - умовне. Тому що він надав, що він один годувальник в сім'ї, в нього маленька дитина, в нього мати інвалід.

І Валерія, і Марина постраждали від таксистів, які працюють на онлайн-платформах! Тож дівчата отримали однакову відповідь на скарги!

Валерія, постраждала:

Мы не отвечаем за наших водителей. Извините пожалуйста, он вроде как заблокирован.

Марина, постраждала:

Це не наш водій. Як не ваш? Це ж ваш додаток, скрін є, що у вашому додатку викликали водія.

Ми відправили запит чому в цих двох історіях вийшло саме так? І чи контролюють онлайн-платформи своїх водіїв? Відповідь поки чекаємо. Та як виявилося, "Онлайн-платформа" - офіційно не є службою таксі. Це такий собі інформаційний сервіс, що надає послуги перевезень. А значить:

Андрій Антонюк, голова Української таксомоторної асоціації:

Вони не несуть ніякої відповідальності за ваше життя та здоров'я, вони не є компанією таксі і відповідальність ніякої перед вами не несуть.

За стан машини і водія - теж! Бо всі ці авто не таксі, а звичайні приватні автомобілі.

Андрій Антонюк, голова Української таксомоторної асоціації:

Людина їде без ліцензії, без страховок, без техогляду, без медичної довідки, без сплати податків. Водії вже за кермом добу, вони стомлені і вони починають засинати за кермом.

Валентин, водій таксі:

- 400 - 500 кілометрів. - Це за добу. - За сутки.

З водієм неофіційного таксі Валентином ми спілкуємося у його автівці. Чоловік попросив не показувати його обличчя та змінити голос, бо ця робота єдиний заробіток. Каже: працює "на усній домовленості".

Валентин, водій таксі:

В офис подходишь регистрируешь машину и всё. Водителю остаётся 30 процентов от кассы получается. Две тысячи накатал значит 700 рублей твои получается. Это за сутки надо делать 10-15 заказов.

Хоча, за вимогами законодавства, у дорозі водій може проводити:

Андрій Антонюк, голова Української таксомоторної асоціації:

Від восьми до десяти годин з перервою. Безперервно водій не може працювати. Їздити у Києві по пробкам, да, це набагато важче, ніж на комбайнові по полю.

Валентин, водій таксі:

Втомлююсь, но нету вариантов.

Більшість колег, каже Валентин, працюють "доба через добу". Бо з іншим графіком просто не заробиш. Контролю, скільки водій був за кермом - нема. А як служба таксі працює в Європі? І чи контролюють там роботу онлайн-платформ?

***

В Брюсселі розпізнати таксі дуже просто. Вони завжди чорного кольору, з жовтим маркуванням, а номерний знак розпочинається з літер "Т-Х".

Поряд із номерним знаком є ще й номер ліцензії. Його має бути видно і спереду авто, і ззаду, і збоку.

В кожній машині є інформація про водія з його фотографією, а також номер його ліцензії, розписані детально усі тарифи - вони однакові для всіх. І номер гарячої лінії, на яку можна подзвонити поскаржитись.

На нього не скаржились жодного разу, каже мій таксист Абас. Він працює уже 32 роки. І запевняє: в Брюсселі у безпеці можуть почуватися і пасажири, і водії.

Абас, брюссельський таксист:

Ось тут у мене є маленька кнопка, якщо я на неї натисну, то спрацює сигналізація, на яку має зреагувати поліція. А вимкнути її можна лише якщо підняти капот.

А ще тутешні таксисти мають пріоритет на дорозі та облаштовані парковки. Все це, щоправда, коштує чимало - 50 тисяч євро за ліцензію плюс щорічні витрати.

Абас, брюссельський таксист:

Наприклад, податок за стоянку - це щороку 575 євро. А ще за прибирання вулиць - 180 євро. Техогляд кожні пів року, медогляд.

Авто таксиста має бути не старшим за 7 років. Лічильник обов'язковий, бо всі заробітки оподатковуються. Щоправда, заробляти ліцензовані таксисти останні кілька років стали удвічі менше. Все через онлайн-платформи перевезень.

Абас, брюссельський таксист:

Ми боролись, організовували 3 масштабні демонстрації проти Uber, все місто було перекрите. Позивались до суду. І суд сказав: так - це нелегально. Проте контролери їх не зупиняють. Бо це вигідно уряду. Раніше всі ці водії були безробітні і сиділи на соціальній допомозі, а зараз платять податки.

Безпека пасажирів та фінансова вигода для держави - стали основними чинниками, які змусили бельгійську владу ввести водіїв Убер в легальне поле. Вони не купують ліцензію, але реєструються в асоціації і платять податки.

***

Тарас, водій таксі:

Я за сегодня вот выдал раз, два, три. Три чека. Вот последний была у меня поездка 165 гривен.

Із них Тарас сплатив податки, а ще видав чек клієнту. Чоловік працює в офіційному таксі. Хоча таких, як він, на ринку лише пів відсотка від усієї кількості таксистів в Україні.

Тарас, водій таксі:

Це міф, що легальне таксі не вигідне. Ліцензія коштує 2000 тисячі гривень. Один раз і на все життя. Далі - податки це дві тисячі сто гривень на місяць. Якщо розділити на одну поїздку це 5-7 гривень.

Окрім податків є ще один важливий аспект - безпека і пасажира, і водія.

Тарас, водій таксі:

У вас є три види страховки. Зокрема добровільний поліс страхування водія та пасажирів, відповідно до кількості пасажиромісць.

Страхування, податки, нова автівка, контроль за водіями все це, звісно, коштує грошей. І офіційні таксі дорожче неофіційних альтернатив. Тож кожен може проголосувати гаманцем! Але чому на дорогах повністю зник контроль за "таксомоторами"? - Питання поки без відповіді. А виклик таксі в Україні - лотерея.