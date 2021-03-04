Компания AOC, которая специализируется на производстве дисплеев, представляет серию V4 — новую линейку QHD и UHD-мониторов c диагональю экрана 23,8 дюйма (60,5 см), 27 дюймов (68,6 см) и 31,5 дюйма (80 см).

Благодаря простой и привлекательной конструкции без рамок с трех сторон, новые модели понравятся экономным домашним пользователям, которые ценят хороший дизайн.

Все новинки оснащены панелями IPS для яркой и естественной цветопередачи.

Читайте также AOC представляет монитор с дизайном от Porsche (фото)

Частота обновления 75 Гц в моделях QHD обеспечивает на 25% более высокую плавность движения, чем в обычных мониторах с частотой 60 Гц.

Кроме этого, поддержка Adaptive-Sync во всех устройствах устраняет рывки и заминки при изменении частоты смены кадров, благодаря чему мониторы станут идеальным выбором любителей игр. Все эти особенности превращают серию V4 в отличное универсальное решение как для работы из дома, так и для развлечений.

Универсальная серия AOC V4

Линейка AOC V4 сочетает высокое качество изображения, универсальность, привлекательный дизайн и отличную цену.

AOC U27V4EA

Все четыре новые модели спроектированы с расчетом на длительное использование, и потому оснащены панелями с разрешением QHD (2560x1440 пикселей) или 4K/UHD (3840x2160 пикселей). Это значительно лучше, чем общепринятый стандарт Full HD.

Модели серии V4 также оборудованы плоскими панелями IPS, которые хорошо подходят для продуктивной работы с электронными таблицами, рисования, графического дизайна, редактирования фотографий и не только.

AOC Q32V4

Благодаря точной цветопередаче и широким углам обзора (178°/178°), смещение цветов по горизонтали и вертикали значительно сокращается, что еще больше улучшает пользовательский опыт.

Универсальность мониторов V4 также подразумевает широкие возможности подключения, включая DisplayPort для подключения настольных и портативных ПК, разъемы HDMI, подходящие для потоковых плееров, игровых консолей или любого другого устройства, использующего этот интерфейс.

AOC Q24V4EA

Включенная в комплект подставка позволяет регулировать угол наклона, а опция VESA 100x100 дает возможность установить устройство на настенное или напольное крепление, например AOC AS110 или AD100, что обеспечивает хорошую эргономику. Все модели серии V4 также оснащены двумя динамиками мощностью 2 Вт.

4K Ultra HD панель

Монитор U27V4EA оборудован панелью 4K Ultra HD, которая отображает на 27-дюймовом дисплее впечатляющие 163 пикселя на дюйм. Благодаря этому текст и изображения выглядят очень четкими, а экран способен вместить больше различных приложений.

Модель U27V4EA также отличается высокой пиковой яркостью 350 нит, что позволяет использовать ее даже в условиях очень яркого внешнего освещения.

Как и мониторы с разрешением QHD, эта 4K-модель может похвастаться временем отклика GtG 4 мс и поддерживает технологию Adaptive-Sync, которая позволит избежать рывков и заминок. Все это превращает устройство в оптимальный выбор любителя игр, который ищет подходящий 4K-дисплей.

Модели Q24V4EA (23,8 дюйма), Q27V4EA (27 дюймов) и Q32V4 (31,5 дюйма) оснащены панелями IPS, работающими с разрешением QHD (2560x1440 пикселей), частотой обновления 75 Гц и временем отклика GtG 4 мс. Режим Low Blue Light и технология FlickerFree снижают утомляемость глаз, обеспечивая комфорт даже после многочасового пребывания перед экраном.

Мониторы появятся в продаже в апреле 2021 года по следующим ценам:

AOC Q24V4EA – 6 349 грн

AOC Q27V4EA – 8029 грн

AOC Q32V4 и – 9039 грн

AOC U27V4EA – 11059 грн

Ранее podrobnosti.ua обозревали игровой монитор AOC AG272FCX. Также мы были впечатлены фантастически сверхшироким монитором Philips Brilliance 499P9H.