AOC в Украине представили безрамочные UHD-мониторы V4 (фото) [ Редактировать ]
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Компания AOC, которая специализируется на производстве дисплеев, представляет серию V4 — новую линейку QHD и UHD-мониторов c диагональю экрана 23,8 дюйма (60,5 см), 27 дюймов (68,6 см) и 31,5 дюйма (80 см).
Благодаря простой и привлекательной конструкции без рамок с трех сторон, новые модели понравятся экономным домашним пользователям, которые ценят хороший дизайн.
Все новинки оснащены панелями IPS для яркой и естественной цветопередачи.
Частота обновления 75 Гц в моделях QHD обеспечивает на 25% более высокую плавность движения, чем в обычных мониторах с частотой 60 Гц.
Кроме этого, поддержка Adaptive-Sync во всех устройствах устраняет рывки и заминки при изменении частоты смены кадров, благодаря чему мониторы станут идеальным выбором любителей игр. Все эти особенности превращают серию V4 в отличное универсальное решение как для работы из дома, так и для развлечений.
Универсальная серия AOC V4
Линейка AOC V4 сочетает высокое качество изображения, универсальность, привлекательный дизайн и отличную цену.
AOC U27V4EA
Все четыре новые модели спроектированы с расчетом на длительное использование, и потому оснащены панелями с разрешением QHD (2560x1440 пикселей) или 4K/UHD (3840x2160 пикселей). Это значительно лучше, чем общепринятый стандарт Full HD.
Модели серии V4 также оборудованы плоскими панелями IPS, которые хорошо подходят для продуктивной работы с электронными таблицами, рисования, графического дизайна, редактирования фотографий и не только.
AOC Q32V4
Благодаря точной цветопередаче и широким углам обзора (178°/178°), смещение цветов по горизонтали и вертикали значительно сокращается, что еще больше улучшает пользовательский опыт.
Универсальность мониторов V4 также подразумевает широкие возможности подключения, включая DisplayPort для подключения настольных и портативных ПК, разъемы HDMI, подходящие для потоковых плееров, игровых консолей или любого другого устройства, использующего этот интерфейс.
AOC Q24V4EA
Включенная в комплект подставка позволяет регулировать угол наклона, а опция VESA 100x100 дает возможность установить устройство на настенное или напольное крепление, например AOC AS110 или AD100, что обеспечивает хорошую эргономику. Все модели серии V4 также оснащены двумя динамиками мощностью 2 Вт.
4K Ultra HD панель
Монитор U27V4EA оборудован панелью 4K Ultra HD, которая отображает на 27-дюймовом дисплее впечатляющие 163 пикселя на дюйм. Благодаря этому текст и изображения выглядят очень четкими, а экран способен вместить больше различных приложений.
Модель U27V4EA также отличается высокой пиковой яркостью 350 нит, что позволяет использовать ее даже в условиях очень яркого внешнего освещения.
Как и мониторы с разрешением QHD, эта 4K-модель может похвастаться временем отклика GtG 4 мс и поддерживает технологию Adaptive-Sync, которая позволит избежать рывков и заминок. Все это превращает устройство в оптимальный выбор любителя игр, который ищет подходящий 4K-дисплей.
Модели Q24V4EA (23,8 дюйма), Q27V4EA (27 дюймов) и Q32V4 (31,5 дюйма) оснащены панелями IPS, работающими с разрешением QHD (2560x1440 пикселей), частотой обновления 75 Гц и временем отклика GtG 4 мс. Режим Low Blue Light и технология FlickerFree снижают утомляемость глаз, обеспечивая комфорт даже после многочасового пребывания перед экраном.
Мониторы появятся в продаже в апреле 2021 года по следующим ценам:
- AOC Q24V4EA – 6 349 грн
- AOC Q27V4EA – 8029 грн
- AOC Q32V4 и – 9039 грн
- AOC U27V4EA – 11059 грн
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