Європейський регулятор наступного тижня планує схвалити вакцину "Джонсон і Джонсон" для екстреного використання. Поки що це єдиний препарат, який вводять лише однією дозою. Наприкінці лютого його схвалили у Штатах, поставки почали 2 березня. Свій препарат уперше виробили і в Індії. Детальніше - розкажемо далі.

Німеччина поступово знімає обмеження через епідемію коронавірусу. Загальний карантин продовжили до 28 березня, але вже з понеділка низку заборон скасують.

Відкриються салони краси, квіткові і книжкові магазини, а також деякі навчальні заклади. Решту обмежень скасують до літа у п'ять етапів. Кожен громадянин зможе раз на тиждень здавати експрес-тест на ковід коштом держави.

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У Пекіні схвалили три препарати традиційної китайської медицини для лікування коронавірусу. Ліки засновані на давніх класичних рецептах. Сприяють очищенню легенів та детоксикації, випаровуванню вологи, а також підвищенню розсіювальної функції легенів.

У Державному управлінні з нагляду за лікарськими засобами повідомили, що препарати довели свою ефективність ще торік для подолання епідемії в Ухані.

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Вакцини “Pfizer” та “AstraZeneca” все ж захищають людей старшого віку, до такого висновку дійшли медики у двох клініках британського міста Бристоль. Згідно з дослідженнями, препарати попереджають 80% шпиталізації серед тих, кому за 80.

Раніше низка країн ЄС відмовлялися щеплювати цими вакцинами людей похилого віку. Напередодні уряд Німеччини змінив ставлення до цього, так само погодились застосовувати препарат “АстраЗенека” і у Франції.

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Індійська вакцина власного виробництва Covaxin ефективна на 81 відсоток. Про це свідчать попередні дані 3 фази випробування. Препарат вводиться двома дозами, до тесту залучили 25 тисяч волонтерів у віці від 18 до 98 років. За словами науковців, препарат дієвий зокрема і проти британського штаму.

"Коваксін" - перший препарат, повністю вироблений в Індії на базі компанії Бхарат Біотех спільно з державною Радою медичних досліджень. Зацікавленість у поставках нового препарату вже висловили понад 40 країн. Прищепився нею і прем'єр Нарендра Моді. В самій Індії прищепили вже понад 15 мільйонів громадян. У пріоритетній групі - майже 300 мільйонів людей, за планом вони мають отримати дві дози препарату до липня.