Біля Мар'їнки поранило українського військового [ Редактировать ]
В українському війську знову поранено армійця. Це сталося сьогодні внаслідок ворожого обстрілу біля Мар'їнки. Відповідну ноту направлено до спостережної місії ОБСЄ - повідомляє українська делегація в ТКГ.
Минулої доби російські окупанти гатили із мінометів 120 калібру поблизу Донецька та на Приазов'ї. Загалом дев'ять ворожих атак. У нашому війську без втрат.
Українські представники у тристоронній контактній групі напередодні заявили - Росія навмисне створює ескалацію, щоб змусити ЗСУ вести вогонь у відповідь і потім звинуватити Київ у порушенні мирних угод.
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