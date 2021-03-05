Відповідну ноту направлено до спостережної місії ОБСЄ - повідомляє українська делегація в ТКГ

В українському війську знову поранено армійця. Це сталося сьогодні внаслідок ворожого обстрілу біля Мар'їнки. Відповідну ноту направлено до спостережної місії ОБСЄ - повідомляє українська делегація в ТКГ.

Минулої доби російські окупанти гатили із мінометів 120 калібру поблизу Донецька та на Приазов'ї. Загалом дев'ять ворожих атак. У нашому війську без втрат.

Українські представники у тристоронній контактній групі напередодні заявили - Росія навмисне створює ескалацію, щоб змусити ЗСУ вести вогонь у відповідь і потім звинуватити Київ у порушенні мирних угод.