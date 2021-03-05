В Україні зростає невдоволення діями влади - соцопитування [ Редактировать ]
І невдоволення українців лише зростає. Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування щодо настроїв. І 69 відсотків респондентів вважають, що країна рухається в неправильному напрямку.
22 проценти - вектор розвитку країни підтримують і 9 відсотків - з відповіддю не визначились.
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