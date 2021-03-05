У Полтаві перекупщики штурмували секонд-хенд [ Редактировать ]
Виживають люди, як можуть. І приклад такої економії досить розпачливий. У Полтаві натовп штурмував магазини секонд-хенду. Відео одразу з двох крамниць, які в одному районі, оприлюднили у соцмережі.
Люди вишукались в чергу ще до відкриття магазину і коли двері відчинили - кинулися що є духу сходами і мало не задавили охоронця. В іншому секонді - ситуація ідентична.
Люди розбігаються по відділу, хапають речі та тягнуть руки до товарів. У соцмережах припускають, що це перекупники. Тому їм і немає рівних у швидкісному шопінгу.
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