Пожежа у будинку для літніх Харкова: постраждали отримають компенсації [ Редактировать ]
Постраждалі від пожежі в харківському будинку для літніх людей отримають по 10 тисяч гривень компенсації з місцевого бюджету. За це проголосували депутати облради. Загалом компенсації отримають 29 потерпілих, які звернулися із заявами про допомогу.
Нагадаю, 21 січня цього року під час пожежі в будинку для літніх людей "Золотий час" у Харкові загинули 15 стареньких, які перебували на другому поверсі закладу. Лежачі люди не могли самі врятуватися. Після трагедії міська влада заявила, що заклад працював незаконно. Попередньо, причиною пожежі назвали порушення правил пожежної безпеки. У пансіонаті використовували електричні обігрівачі, до того ж там не було жодного вогнегасника.
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