До Дніпра евакуювали двох поранених із зони ООС. Один боєць зазнав кульового поранення ноги на бойовому посту в Донецькій області, його стан задовільний. В іншого поцілив снайпер поблизу Красногорівки. Куля наскрізь пробила голову армійця. До лікарні імені Мечникова в Дніпрі 32 річного Владислава доправили в комі. Нейрохірурги видалили кісткові уламки та зруйновані ділянки мозку.

Сергій Риженко, генеральний директор Дніпропетровської обласної лікарні імені І. І. Мечникова:

У нього паралізовано одна частина тіла, але все зроблено для того, щоб не було більш тяжких ускладнень. Мовні центри, які знаходяться у тій півкулі, яка пошкоджена поки сильно не травмовані і в нього зберігається мова. Він розуміє те, що йому кажуть. Виконує команди. Ми дуже раді цьому.