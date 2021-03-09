Із зони ООС евакуювали двох поранених [ Редактировать ]
До Дніпра евакуювали двох поранених із зони ООС. Один боєць зазнав кульового поранення ноги на бойовому посту в Донецькій області, його стан задовільний. В іншого поцілив снайпер поблизу Красногорівки. Куля наскрізь пробила голову армійця. До лікарні імені Мечникова в Дніпрі 32 річного Владислава доправили в комі. Нейрохірурги видалили кісткові уламки та зруйновані ділянки мозку.
Сергій Риженко, генеральний директор Дніпропетровської обласної лікарні імені І. І. Мечникова:
У нього паралізовано одна частина тіла, але все зроблено для того, щоб не було більш тяжких ускладнень. Мовні центри, які знаходяться у тій півкулі, яка пошкоджена поки сильно не травмовані і в нього зберігається мова. Він розуміє те, що йому кажуть. Виконує команди. Ми дуже раді цьому.
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