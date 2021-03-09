Ставка на тести. У Німеччині почали масово та безкоштовно перевіряти населення на коронавірус. А ще дозволили продавати в супермаркетах експрес-тести для домашнього використання.

Як і де можна перевіритися й чи допоможе це швидше вийти з локдауну? Розкаже Тетяна Логунова.

Аптеки, кабінети сімейних лікарів або навіть холи спортивних центрів. Відтепер німці можуть раз на тиждень безкоштовно і швидко перевіритися на коронавірус. Усі витрати покриває держава, а людині, яка пройшла тест на антиген, видають відповідний сертифікат. Мовляв, "сьогодні ви здорові й безпечні для оточуючих".

Алексіс, житель Берліна:

Я вирішив прийти з цікавості, подивитися, як це працює. Якщо в мене не буде симптомів хвороби, я навряд чи робитиму тести щотижня. Але все одно, це чудова нагода перевірити, чи ти здоровий.

Вольфганг, житель Берліна:

Це правильний крок. Звісно, можливо, це вплине на статистику. Адже що більше людей тестуватимуть, то частіше знаходитимуть інфікованих. Але людині все одно це дає певне відчуття безпеки.

Експрес-тести на коронавірус з'явилися й на полицях супермаркетів. У продаж надійшли сертифіковані державою системи. В упаковці - п'ять тестів, середня вартість - двадцять п'ять євро. Надійність понад 95 відсотків.

- Мені ще тест на коронавірус. - Так, будь-ласка.

Щоб придбати такий набір, до супермаркету треба приходити рано-вранці. Товар розбирають за кілька годин.

У мене запис на щеплення тільки за 10 днів. Я хотів купити тест і перевірити в домашніх умовах, чи все гаразд. Але, на жаль, не встиг.

Великі мережеві супермаркети вже пообіцяли запровадити обмеження і продавати по одній упаковці в руки.

Ставку на масові тести німці зробили, щоб швидше знаходити інфікованих людей і переривати ланцюжки зараження. А також підготуватися до поетапного виходу з локдауну. Цілком можливо, що свіжий негативний тест на Ковід уже незабаром стане перепусткою в кіно, торговельний центр чи ресторан.

У планах і прискорення процесу вакцинації. Вже з квітня щеплення від коронавірусу можна буде зробити в сімейних лікарів. Усі вони централізовано отримають дозволені в Німеччині сироватки і зможуть лише за тиждень імунізувати до п'яти мільйонів людей. Звісно, за умови, що вистачить вакцини.