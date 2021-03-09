У Харкові водій погрожував вбити і спробував переїхати патрульного [ Редактировать ]
Погрожував убити поліцейського, а потім вибачався. У Харкові власник євробляхи, якого зупинили за порушення правил, спробував переїхати патрульного. А потім погрожував убивством. На дебошира склали протокол, який він ледь не розірвав. Чоловіка відпустили, втім, згодом до нього навідалися спецпризначенці.
Вони виламали двері в квартиру, повалили порушника та заарештували. Саме після цього той почав вибачатися. Тепер йому загрожують виправні роботи або ж позбавлення волі на три роки.
Я тебя найду. я тебя убью.
Хотел извиниться перед ребятами за то что они получили в свой адрес такие негативние коментарии.
Олеся Бойко, речниця Нацполіції України:
Вручили йому підозру у вчиненні кримінального правопорушення, цього разу в присутності цього разу в присутності правоохоронців він поводився не так зухвало, наразі йому готується обрання запобіжного заходу і варто зазначити, що за погрози поліцейським передбачена кримінальна відповідальність.
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