Про це йдеться на сайті Державного експертного центру МОЗ

В Україні зареєстрували вакцину "Корона-вак" від китайської компанії "Синовак". Про це йдеться на сайті Державного експертного центру МОЗ. Цей препарат рекомендований для екстреного медичного застосування.

Нагадаємо, угоду на 5 мільйонів доз китайської вакцини Україна підписала торік у грудні. Доправити сироватку мали на початку цього місяця, але виникли затримки у постачанні. Як повідомив напередодні міністр Максим Степанов, за кожен день відтермінування компанію-посередника штрафуватимуть.