Нову вакцину від компанії Sinovac зареєстрували в Україні [ Редактировать ]
В Україні зареєстрували вакцину "Корона-вак" від китайської компанії "Синовак". Про це йдеться на сайті Державного експертного центру МОЗ. Цей препарат рекомендований для екстреного медичного застосування.
Нагадаємо, угоду на 5 мільйонів доз китайської вакцини Україна підписала торік у грудні. Доправити сироватку мали на початку цього місяця, але виникли затримки у постачанні. Як повідомив напередодні міністр Максим Степанов, за кожен день відтермінування компанію-посередника штрафуватимуть.
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