Російська агресія в Україні змусила НАТО збільшити свій оборонний бюджет і присутність у Чорному морі. Про це заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг.

За його словами, це найбільше посилення колективної оборони з часів "холодної війни". Сьогодні в Києві командувач сухопутних військ НАТО зустрівся зі своїм українським колегою. Домовлялися про підготовку наших армійців - інструкторами альянсу.

Олександр Сирський генерал-полковник, командувач сухопутних військ ЗСУ:

Індивідуальна підготовка наших військових частин шляхом проведення відповідних курсів. наставництво при здійсненні підготовки розвідувальних частин і підготовка снайперів.Це є важливі напрямки.

Роджер Клутьє, генерал-лейтенат, командувач Сухопутних військ НАТО: