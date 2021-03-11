Шведський аквалангіст очищає столичні канали від сміття [ Редактировать ]
Шведський аквалангіст Фредрік Йоханссон уже три роки очищає столичні канали від сміття. Спершу працював сам, тепер у нього ціла команда однодумців. Із чого все почалося та яка ситуація із забрудненням нині - далі в сюжеті.
Ось так шведський аквалангіст і житель Стокгольма Фредрік Йоханссон пірнає в тамтешній канал. Три роки тому його знайомий придбав човен. І попросив Фредріка перевірити, в якому стані дно та корпус судна. Втім, коли Йоханссон усе ж таки занурився, то був вражений кількістю відходів у воді.
Фредрік Йоханссон, волонтер:
Я спустився в канал, розташований просто посеред Стокгольма. Я не міг повірити власним очам - сміття було всюди. Здавалося, там можна знайти що завгодно. Мопеди, батарейки, арматура, сейфи, шини - такого мотлоху там було удосталь.
Фредрік розповідає: відтоді його постійно бентежила проблема забруднених водойм шведської столиці. І того ж року у 2018, він вирішив започаткувати власний проєкт.
Фредрік Йогансон, волонтер:
У нас дві мети. Очищувати водойми від непотребу та інформувати людей про цю проблему. Можливо, нам вдасться зробити нашу планету трохи кращою. І чистішою.
До ініціативи Фредріка долучилися й інші небайдужі. Тепер Йоханссон має свою команду аквалангістів. Разом вони пірнають, шукають сміття та дістають його на сушу. Після цього здають непотріб на утилізацію.
Фредрік Йоханссон, волонтер:
Я щоразу засмучуюся, коли бачу сміття у воді. Про цю проблему вже ніхто не згадував багато років. Усім було байдуже, що лежить на дні каналу. Однак я дуже радію, коли бачу, як багато людей хоче допомогти нам або стати частиною команди.
Волонтер вважає: люди не достатньо відповідальні й мають переглянути своє ставлення до довкілля.
Фредрік Йоханссон, волонтер:
Це, мабуть, наша головна мета. Люди, погляньте, як погано ми поводимося з нашою планетою. Потрібно щось змінювати.
Тепер чоловік сподівається, що власним прикладом спонукатиме інших людей принаймні не викидати сміття у водойми. А радше - допомагати очищати їх власноруч.
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