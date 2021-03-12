У столиці "полікували" липу Петра Могили - одне з найстаріших дерев Києва. За даними науковців, йому понад 400 років. За легендою, цю липу посадив київський митрополит і засновник Києво-Могилянського колегіуму Петро Могила ще 1635 року.

Висота - 10 метрів. Обхват стовбура - 5. Щодо віку дерева, є кілька версій. Згідно з першою, липі 400 років і посадив її Петро Могила на честь відкриття нового храму на руїнах Десятинної церкви. За іншою ж версією, цій липі аж 800 років, і вона росла ще біля справжньої Десятинної церкви.

Ігор Сінгер, біолог-дослідник:

Це доволі стара липа, у якої є ознаки звичайної деструкції. Не буває літньої людини без хвороб, як і немає літнього дерева без хвороб.

Та окрім вікових проблем, дерево потерпало ще й від неналежного догляду. Приміром, раніше його "лікували" методом так званого бетонування та підперли балкою.

Ігор Сінгер, біолог-дослідник:

"Мы хотели, как лучше - а вышло, как всегда", - це стосовно цієї опори. Фізично ця опора - вона не потрібна, але її вже встановили, вона вже вросла і зараз видалення цієї опори нанесе значно більшу шкоду, ніж її залишення.

Регулярно доглядати за липою почали з 2018 року. Щороку дерево ретельно обстежують, проводять профілактику та лікують. Сьогодні розпочали двоетапну процедуру.

Ігор Сінгер, біолог-дослідник:

Це просто пневмообробка порожнини, видування звідки сміття, щоб там не утворювалося знову гниття. Другий етап, коли розмерзається земля, будуть зроблені роботи з кореневою системою - це буде так звана апаратно примусова аерація системи, внесення туди хімічних меліорантів, - це людською мовою "добрива".

Та головне, наголошують: це регулярна, а не разова профілактика.

Олексій Король, генеральний директор КО "Київзеленбуд":

Дуже важливо для таких дерев, пам'яток природи, це постійний моніторинг їхнього стану і заходи щодо покращення цього стану, тому що не можна допустити того, аби якісь гнійні процеси, шкідники, привели до того, що це дерево всохне і буде знищене, бо це є така важлива для нас пам'ятка.

Берегти стародавню липу просять і жителів столиці - не в'язати на ній стрічки з бажаннями. Така традиція радше шкодить дереву, аніж сприяє здійсненню мрій.