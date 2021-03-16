Папа Римський заборонив благословляти одностатеві шлюби [ Редактировать ]
Ватикан заборонив священникам благословляти одностатеві шлюби. Рішення підписав Папа Франциск, і його вже оприлюднили. У документі зокрема йдеться, що католицька церква визначає шлюб як союз між чоловіком та жінкою.
Тож Ватикан ставиться з повагою та розумінням до гомосексуалістів, але не їхніх шлюбів, бо це "не є частиною Божого плану".
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