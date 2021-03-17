Південна Корея опинилася на порозі демографічної кризи [ Редактировать ]
Південна Корея опинилася на порозі демографічної кризи. Нині показники народжуваності в країні є найгіршими у світі, а населення старіє рекордними темпами. Чому корейці не хочуть заводити дітей, і до чого тут пандемія?
Ця малеча - єдині діти на самотньому острові Нокду. Тут розташоване одне село, де живе близько сотні людей. Аби дістатися до острова з материка, треба півтори години плисти на поромі.
Ю Чан Хі, школяр:
У великих містах дуже багато людей, гамірно і повітря неприємне. Тут, на Нокду, немає машин, легко дихати. Мені подобається багато гратися надворі.
Та 10-річний Чан Хі зізнається: інколи мріє мати багато друзів. Нині компанію йому складають лише дві молодші сестрички, батьки і сусід, якому до вподоби возитися з малечею.
Дідусь Кім завжди мене кличе, коли має щось смачненьке. - Правда-правда. Ще ми граємо у м'яча і в бадмінтон. Якщо чесно, я завжди програю.
Родина Ю переїхала на Нокду чотири роки тому. Батько - священник, йому виділили парафію на острові. А заради дітей знову відкрили школу, після 11-річної перерви. Нині в ній викладає один учитель.
Ю Ґин Піль, житель острова Нокду, батько трьох дітей:
Зараз мене найбільше турбує, де син буде вчитися далі. Середньої школи немає, тож я думаю, що йому доведеться отримувати освіту вдома.
У 70-80х роках Нокду був одним із важливих центрів рибного промислу. Тоді Південна Корея саме переживала економічний підйом. Населення країни росло настільки швидко, що уряд примусово обмежував народжуваність - згадують старожили.
Кім Ши Йон, житель острова Нокду:
Пам'ятаю, що після народження дітей, багато хто проходив процедуру стерилізації. І жінки, і чоловіки. Для того, щоб населення зростало не так стрімко.
Нині ж спустошений острів - дзеркало демографічної кризи в країні. Сорок років тому кожна жінка народжувала по чотири дитини, нині не у кожної є одна. Це найгірший показник у світі. Усе через те, що виховувати дітей і утримувати родину в Південній Кореї занадто дорого. Ціни на житло одні з найвищих на планеті. Надії на те, що ситуація зміниться, вщент розбила пандемія коронавірусу й економічна криза. Зараз корейці ще більше бояться втратити роботу, заводити дітей - не ризикують. Тож майбутнє острова Нокду стало ще більш примарним.
Кім Ши Йон, житель острова Нокду:
На острові незабаром нікого не залишиться, якщо так і далі піде. Люди бояться народжувати дітей, село рік за роком вимирає.
За прогнозами демографів, за 20 років Південна Корея наздожене Японію і стане найстарішою нацією на планеті.
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