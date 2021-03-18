У Євросоюзі хочуть обмежити прокачування російського газу в обхід України [ Редактировать ]
У суді ЄС хочуть ухвалити рішення, яке обмежує прокачування газу в обхід України. Про це пише "Європейська правда".
Ідеться про газопровід OPAL - сухопутне продовження "Північного потоку" в Німеччині. 2019 суд скасував дозвіл російському Газпрому прокачувати більше палива газогоном.
Цього вимагала Польща, посилаючись на необхідність диверсифікації поставок. Німеччина оскаржила рішення. Але нині генеральний адвокат у справі рекомендує судді залишити заборону чинною.
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