На Дніпропетровщині медики двох лікарень залишилися без зарплат за лютий. Така ситуація склалася у лікарнях Кривого Рогу. Причина - НСЗУ припинила фінансування через невиконання договорів медичними закладами. Керівництво медустанов заспокоює персонал: мовляв, гроші шукають.

Ольга Матюхіна працює медсестрою у фізіотерапевтичному відділенні Криворізької міської лікарні № 14. Каже, за час пандемії навантаження на медперсонал зросло в рази. Тут щодня допомагають пацієнтам подолати наслідки Ковіду. Сьогодні в стаціонарі знаходяться понад півсотні пацієнтів.

Ольга Матюхіна, медична сестра фізіотерапевтичного відділення Криворізької міської лікарні №14:

Мы принимаем всех в полном объеме, всех пациентов - и неврологию, и терапию, и хоспис, плюс у нас еще и поликлиника. У нас сейчас большая нагрузка.

Втім на завантаженість медики не скаржаться. Кажуть, що лише хочуть вчасно отримувати зароблені гроші. Адже без заробітної плати залишився зараз увесь персонал міської лікарні майже 100 працівників.

Ольга Матюхіна, медична сестра фізіотерапевтичного відділення Криворізької міської лікарні №14:

Аванс нам выплатили слава Богу, благодаря этому мы держимся и ждем вторую часть зарплаты. Конечно, это не особо приятно - семье и мне, но я понимаю, что это временные трудности и надо немножко потерпеть.

А потерпіти дійсно доведеться, бо розрахуватися з працівниками просто нічим, - пояснює головний лікар Володимир Онищук. Заробітну плату, каже, раніше виплачувала їм Нацслужба здоров'я. Однак та розірвала з ними договір і припинила фінансування, бо лікарня не виконала одну з вимог - не взяла у штат двох анастезіологів. Фахівців просто не знайшли.

Володимир Онищук, головний лікар Криворізької міської лікарні №14:

Мы не смогли привлечь специалистов в связи с карантинными мероприятиями и ковидом по всей Украине. Все анестезиологи были задействованы в работе с ковидом. На данный момент, вопрос решается, переведены 2 анестезиолога которые оформлены 15 и 16 марта.

У Криворізькій лікарні сподіваються хоча б у квітні відновити договірні відносини з Нацслужбою здоров'я. А поки ж, аби медики 2 місяці не сиділи без зарплати - з міського бюджету планують виділити додаткове фінансування.

Сергій Мілютін, заступник міського голови Криворізької міської ради:

После медицинской реформы каждая больница автономна и за ее работу отвечает главврач. Но город не бросит свои больницы. Речь идет о 3,4 миллиона гривен.

За підрахунками міської ради цих грошей вистачить на виплату заробітної плати за лютий і березень. А далі лікарям варто сподіватися хіба на відновлення фінансування з НСЗУ.