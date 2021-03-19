Очистили від сміття: гірське село перетворили на справжню перлину Закарпаття [ Редактировать ]
У Закарпатському селі Білин жителі взялися рятувати свої гори та річки від сміття. І так призвичаїлися до екологічної ініціативи, що усі від малого до великого сортують відходи. І навіть створили міні сміттєсортувальну станцію. А в місцевих магазинах відмовилися від поліетиленових пакетів.
А ще ввели штрафи за неправильне поводження з відходами. Тому нині гірське село стало справжнім прикладом для інших. Як призвичаїлися?
Сміття у річках, на берегах, чи у лісопосадках, несанкціоновані звалища - це звична картина у селах України, особливо гірських. Тільки не в Білині. У цьому невеликому гірському селі на Рахівщині вже більше трьох років старанно пораються з відходами.
Микола Мегач, житель с.Білин:
У Європі працюємо та трохи культури набираємося. Були збори, та то депутати все проговорили - щоб машина їздила, забирала, як у цивілізованих людей. У нас взагалі не було навіть ящичків.
Руслан за звичку взяв сортувати сміття - і тепер тільки так.
Руслан Файбиш, житель с.Білин:
Тут я складаю папір, тут складаю пляшки, тут я складаю бляшанки.
Далі відсортовані мішки забирають працівники місцевої сортувальної станції.
Руслан Файбиш, житель с.Білин:
Була машина у суботу, забрала все. 10 гривень за великий міх.
Кожен житель села Білин знає: не відсортував непотріб - його не заберуть. А ще й оштрафують. Карають селян або гривнею, або трьома днями роботи на сортувальній станції - на вибір. Є штрафи і за викидання сміття в річку. Таке рішення ухвалили селищні депутати. Ще й розробили програму боротьби з пластиком. У місцевих магазинах та кав'ярнях відмовилися від одноразового пластикового посуду і зобов'язали товари пакувати у паперові пакети.
Світлана Гричкович, приватний підприємець з с.Білин:
Легше у такий пакетик булочку поставити, або яблука набрати, або овочі. Більшість людей стараються з собою принести сумку, поставити в сумку з полотна, тканини. Будь ласка, тримайте вашу каву.
Та не всім підприємцям до вподоби таке рішення сільської ради, але виконують всі. Бо знову ж таки - штраф. Перевіряють підприємців школярі.
Іван, школяр з с.Білин:
Ми ходили купували булку - паперові пакети брали, поліетиленові - ні. Паперові, дотримуються, всюди паперові пакети.
Відходи, зібрані з дворів, сортують на пластик, папір, скло та залізо. І згодом продають компаніям, які їх переробляють.
Віктор Турок, в.о. голови Рахівської РДА:
У кожному населеному пункті є свої сміттєзвалища, деякі з них переповнені, деякі на стадії закриття, а деякі потребують іншого місця для облаштування сміттєзвалища. Вихід з ситуації ми бачимо в першу чергу по сортуванню сміття - збір, сортування для подальшої переробки.
Тож білинці не тільки живуть у чистоті, а й поповнюють свій місцевий бюджет. Маленьке село перейняло європейський досвід, і сортування тут стало звичкою для кожного. А ще хорошим прикладом для сусідів.
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