Лікарів за відмову від щеплення не звільнятимуть. У цьому запевнив Максим Степанов. І це стало відповіддю на ініціативу одного з депутатів монобільшості, який закликав карати медиків, які не хочуть вакцинуватися. Та міністр нагадав, що імунізація в Україні справа добровільна. До того ж багато лікарів уже перехворіли і мають антитіла.

Прокоментував Степанов і смерті двох вакцинованих українців - жінки на Одещині та чоловіка в Чернівцях. Він каже: немає жодних підтверджень, що це сталося від "Ковішилду". До того ж у чоловіка був COVID-19! А попередня причина смерті - інсульт. Більше у матеріалі Івана Сірецького.

Не минуло й доби після смерті військової на Одещині, яка зробила щеплення проти ковіду. І ось ще одна гучна новина. У Чернівцях помер провізор аптеки військового госпіталю. Він також нещодавно вакцинувався.

Шістдесятирічний чоловік працював ось у цій аптеці. 15 березня він отримав щеплення від коронавірусу, а вже наступного дня його забрали до лікарні з інсультом. За кілька днів, 24 березня, він помер.

Загиблому стало зле просто на робочому місці. Швидка доправила його до чернівецької міської лікарні №3 у важкому стані.

Володимир Кіршенблат, медичний директор Комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня № 3":

Ми його моментально підняли у відділення інтенсивної терапії, де він знаходився весь час до моменту своєї смерті.

Лікарі одразу поставили діагноз - інсульт. За словами медиків, у пацієнта були порушення свідомості, також паралізувало руку й ногу. А за день до смерті чоловік упав у кому. Ситуацію ускладнювало ще й те, що хворий мав важкі супутні захворювання.

Володимир Кіршенблат, медичний директор Комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня № 3":

Це і ожиріння важкого ступеня, це і гіпертонічна хвороба третього ступеня, ішемічна хвороба серця.

Загиблого напередодні щепили препаратом "Covishield/AstraZeneca". Протипоказань, а саме алергії до компонентів вакцини у чоловіка не було, - розповіли в Чернівецькій ОДА.

Олег Чорний, директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації:

Смерть цього пацієнта настала від ішемічного інсульту з крововиливом, який призвів до набряку мозку.

Ні чиновники, ні медики причинно-наслідкового зв'язку між вакцинацією та смертю чоловіка наразі не бачать.

Володимир Кіршенблат, медичний директор Комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня № 3":

Після того не означає внаслідок того. Ми не можемо зв'язати і я думаю, що ніхто не пов'яже це з вакцинацією.

Олег Чорний, директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації:

Ця людина вакцинувалася з флакону, з якого вакцинувалося ще дев'ять осіб. Тих дев'ять осіб почувають себе нормально, без жодних побічних явищ і так далі. Саме щеплення ця людина перенесла задовільно і не було ніяких скарг.

А в обласному лабораторному центрі повідомили, що в чоловіка виявили COVID-19. І заразився він, найімовірніше до вакцинації. Такий же діагноз підтвердився в кількох колег померлого. Утім, остаточний висновок щодо цієї ситуації має зробити МОЗ протягом місяця за результатами власного розслідування.

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Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

У нас не було смертей від вакцин в регіоні. Не двух, не одної, не було. У нас були зафіксовані смерті людей, які до того вакцинувалися. чим більша кількість людей, яка буде вакцинуватися я маю на увазі в абсолютних цифрах тим більша кількість буде фіксуватися. Є різні хвороби і інколи люди помирають.

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А поки що медики наголошують: у світі ввели понад 397 мільйонів доз сироватки проти коронавірусу. Після щеплення померли близько двох десятків людей. В Україні таких двоє. Наразі не доведено жодного летального випадку саме через проти COVID-19 препарат.

Утім, у Європі сімейні лікарі рекомендують робити тест на згортання крові. Адже у згаданій вакцині використовують білок коронавірусу, який у деяких випадках викликає утворення тромбів. Чи у нашому Мінохорони здоров'я робитимуть додатковий тест, який коштує близько трьох сотень гривень, міністр Степанов на брифінгу відповісти відмовився.