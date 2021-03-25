За шкоду від щеплення заплатить держава. Уряд нині розробляє механізм компенсації за значні побічні дії. Минулого тижня парламент із виробників анти ковідних вакцин відповідальність зняв, і переклав на плечі держави.

Тож яка "побічка" підпадає під компенсацію? І про які суми йдеться? Та як в Америці працює схожа система виплат? Анна Каменєва з Києва та Дмитро Анопченко з Вашингтона дізналися про все докладно.

Щеплення з гарантією. Якщо судитися, то не з виробником вакцини, а з державою. Адже тепер відповідатиме за побічні дії імунізації уряд. Та не судами єдиними. МОЗ і сам компенсації готовий давати. За шкоду здоров'ю. Нині "побочок", як заявляв міністр ще минулого тижня, - фіксують мало.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Це 0,5%. це такий же показник, як при будь-якій рутинній вакцинації.

Та навіть і серед цих випадків нема жодного, який підпаде під компенсацію.

Ігор Іващенко, заступник міністра охорони здоров'я України:

У людини була температура і вона не пішла 1 день на роботу, такий випадок не буде покриватись, ми говоримо про ті наслідки, які призводять до втрати працездатності чи встановлення групи інвалідності.

Тобто гроші виплатять лише за ті побічні дії, які не вказані в інструкції виробника. Перевіряти це має медико-соціальна експертна комісія, яка працює і зараз. З іншими випадками для компенсації треба два висновки про факт непрацездатності чи інвалідності та про причинно-наслідкові зв'язки.

Андрій Волянський, доктор медичних наук, лікар-імунолог:

Мы за этот год видели много ситуаций, когда очень сложно было доказать то, что медработник заболел на работе при выполнении обязаностей и стал инвалидом или что еще хуже умер. Эти же проблемы будут и здесь, будет очень сложно доказать эту связь.

Тим, хто довести все-таки зможе, обіцяють виплатити гроші протягом місяця.

Ігор Іващенко, заступник міністра охорони здоров'я України:

На даний момент суми виплат не встановлені, у нашому порядку передбачається, що це може бути від 300 до 400 прожиткових мінімумів, тобто мова йтиме про 600-800 тисяч гривень.

Щоб зафіксувати побічну дію, треба звернутися до лікаря або напряму до державного експертного центру. І на все про все місяць після уколу. Такі терміни називають у МОЗ.

Анастасія Цибулько, юристка:

Побічні ефекти вакцин вони не досліджені належним чином, і казати про те, що там 100% побічні ефекти можуть настати протягом місяця напевно не варто, тому що ми не знаємо з якими часовими проміжками ми маємо справу. Потрібен чітко закріплений механізм цього доведення.

Кошти виплачуватимуть зі спеціального фонду компенсацій. Туди направлятимуть приблизно по 3 гривні з кожної закупленої вакцини. Але це ще обговорюють. Загалом презентувати весь механізм планують до кінця тижня.

Тож, у підсумку маємо такі пропозиції українського МОЗ. Максимальна виплата - 27,5 тисяч доларів. Гроші дадуть, якщо хвороба дійсно серйозна і призвела до втрати працездатності чи інвалідності. А дедлайн пропонують всього 30 днів. Звернешся пізніше - відмовлять.

У Сполучених Штатах усе інакше. Розлад здоров'я через щеплення може бути і не таким серйозним: є успішні кейси, коли люди скаржилися на "біль і страждання" і цього було досить. Термін звернення? Вакцини. Є нюанси, але до трьох років. І американці кажуть: навіть цього замало. А щодо розміру компенсації розповім просто зараз.

У США, де судитися люблять і вміють, є і винятки. Якщо після щеплення виникнуть побічні ефекти чи навіть серйозні проблеми зі здоров'ям, до суду не можна подати ані на виробника, ані на державну адміністрацію з лікарських засобів, яка допустила препарат до використання, ані на владу свого штату, яка організувала щеплення.

Тобто і "Пфайзер" і "Модерна" мають зараз повний імунітет щонайменше до 2024 року. Ця дата передбачена в законі. Юристи кажуть, такий запобіжник створили спеціально, для всіх виробників вакцин (не тільки проти ковіду), щоб в екстрених випадках (як зараз), вони не затягували з випуском нових, страхуючи себе довгими дослідженнями.

І щоб не підвищувати вартості сироватки, адже не маючи захисту від позовів, виробник заклав би у ціну кожної ампули частину суми, що знадобиться йому для компенсації постраждалим.

Натомість Конгрес створив дві державні програми для компенсацій тим, хто матиме ускладнення внаслідок імунізації. Одну фінансують повністю з державного бюджету, для іншої запровадили спеціальний податок, в її бюджет йдуть 75 центів із кожної проданої в країні упакування вакцини. Виникли проблеми - звертайся не до суду, а туди. Але юристи, з якими я поговорив, зізнаються: отримати гроші надзвичайно складно.

Перший Фонд той, де державні гроші за 10 років, що існує, задовольнив лише 6% всіх поданих заявок. Лише 29 претензій із пів тисячі! І розцінки такі: якщо скаргу таки задовольнили, заплатять 50 тисяч доларів за рік на медичні витрати, які не покриває страховка.

А якщо людина внаслідок імунізації загинула разово виплатять її родичам 370 тисяч доларів. І все. Інший фонд той, що наповнюється із "податку на вакцини" - щедріший. Там задовольняють 70 відсотків скарг і від початку дії програми виплатили вже чотири з половиною мільярдів доларів компенсацій. Торік задовольнили понад 700 скарг, середня компенсація 250 тисяч доларів на одну людину.

Юристи кажуть: найбільша проблема: довести, що всі твої ускладнення саме через щеплення. Після вакцинації за законом не обов'язково означає внаслідок вакцинації. А доводити, що це не загострення твоєї давньої хвороби, а побічний ефект саме антиковідного препарату, треба тим, хто постраждав і вимагає компенсації.

Обмежили у штатах і термін, протягом якого можна скаржитися. Рік від моменту уколу у рамках першої програми, три роки - у рамках другої. Американці й самі зізнаються: система недосконала. Але, переконують, судовий імунітет потрібен. Не було б його, не ризикнули б і вакцину проти коронавірусу запустити у виробництво у такі стислі терміни.